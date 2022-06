Santos Populares: o guia essencial para (não) se perder

Fado no castelo, marcha na avenida, arraiais pelos vários bairros e animação, muita animação. São estas as promessas para junho em Lisboa. Depois de dois anos em que os santos não saíram do altar, a maior e mais desejada festa popular volta a encher as ruas da capital para animação noite e dia, sem cerimónias. Por toda a cidade, há petiscos para todos os gostos, do caldo-verde à sardinha, da bifana à fartura. E, claro, de bairro em bairro e de bailarico em bailarico, qualquer petisco e qualquer música acompanha com uma cerveja Sagres. Ao todo, são mais de 160 arraiais onde a cerveja mais portuguesa vai acompanhar os lisboetas e os visitantes, marcando presença em todo o mês de junho (e mesmo em julho!). A MiNi, a lata e a sardinha vão ganhar vida e passear-se pelas ruas da capital, distribuindo adereços e potenciando animação Descubra os principais pontos para as noites mais longas do ano.

Arraial de São Miguel, Alfama

O mais carismático arraial da cidade está de volta, e com tudo a que tem direito: os pregões tão característicos, a sardinha fresquinha, o manjerico a decorar e, claro, a bifana no pão. Até dia 30 de junho, a Junta de Freguesia de Santa Maria Maior garante diversão no maior arraial do bairro, com animação de quarta a domingo e, claro, aos feriados. Nos dias 15, 17, 18, 24 e 25, há música ao vivo.

Miradouro De São Pedro de Alcântara, Misericórdia

Um dos mais apreciados miradouros da cidade das sete colinas enche-se de cor e diversão, para receber o epicentro da festa no bairro da Misericórdia. Até 30 de junho, a festa começa às 10h e prolonga-se até às 22h. Nas vésperas de feriado, sextas e sábados, a animação prolonga-se até à meia-noite. Jorge Guerreiro marca presença no dia 15, Show Turb’ó Baile a 18 e Toy no dia 29. E como até os Santos pensam no ambiente, o copo utilizado será reutilizável!

Festas da Romaria de Santo Amaro, Alcântara Depois da semana mais agitada dos feriados, a animação continua! Junto da Ermida, as Festas da Romaria de Santo Amaro, em Alcântara, assumem as rédeas da diversão na cidade. Entre 28 de junho e 3 de julho, há muita música, comida e uma cerveja Sagres a acompanhar. A abrir a festa, a Orquestra Clássica de Sopros da Escola Profissional da Metropolitana; no dia 29, Quim Barreiros; 30 de junho é dia de Coolplay, banda tributo aos Coldplay. Na viragem do mês, a 1 de julho, há festa forever young, um tributo aos anos 80, e segue dia 2 com Sal Grosso. O cartaz fecha a dia 3 de julho, com a atuação da Marcha de Alcântara.

Santo Arraial, Santo António

É o mais Santo arraial da cidade, e este ano volta em todo o seu esplendor à Praça da Alegria. Até 19 de junho, não faltará a música, os petiscos, e a animação gratuita. A Banda Celtas atua dia 15, Gina Reis e Hélder Postiga a 17, e a Banda Jovisom a 18 de junho.

Uma manta cheia de afetos A união faz-se também na fachada do edifício-sede da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, onde durante os Santos, e até ao fim de agosto, poderá encontrar uma manta de retalhos feita por crianças e seniores da freguesia, bem como de alguns artistas. Bordado, pintado, desenhado ou tricotado, cada retalho se une numa manta de afetos, bem ao jeito lisboeta.

Arraial d’os Combatentes, Estrela

A informação mais importante primeiro: os lugares são limitados, por isso, se quiser dar um pulinho pela Estrela, deve reservar mesa através do 965 171 764. O esforço compensa, com caracóis e sardinhas servidos todos os dias a partir das 20h, num ambiente mais bairrista e com animação de qualidade. Dia 15, Nuno Romero e Benny Pascoal acompanham com música os petiscos!





Arraial Lisboa Pride, Praça do Comércio Depois dos feriados, Lisboa veste-se com todas as cores do arco-íris para o arraial que pretende criar visibilidade e celebração da comunidade LGBTQIAP+, organizado pela ILGA e com apoio da Câmara Municipal de Lisboa e da EGEAC. Lisboa ergue a bandeira e garante igualdade, diversidade, inclusão e integração a toda a comunidade - nacional e estrangeira. A celebração é dia 25 de junho, até às 2h, e a entrada é gratuita.

Festa todos os dias Além dos grandes arraiais, deixamos sugestões de arraiais mais "pequeninos" para celebrar o nosso Santo António. Centro Cultural Dr. Magalhães Lima | Largo do Salvador

Dias: 15, 17, 18, 24, 25 de junho Grupo Desportivo da Mouraria | Largo da Severa, Rua da Guia, Rua Marquês Ponte de Lima, Rua da Mouraria, Rua do Capelão

Dias: 15, 17, 18, 24, 25 de junho Grupo Sportivo Adicense | Calçada (Calçadinha) da Figueira junto aos n.os 4, 6, 8, 10, 12, 25, 27, Rua Norberto Araújo

Dias: 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25 26, 30 de junho