Sentir Macau Sem Limites: evento em Lisboa convida a viajar

Até 22 de abril podemos esperar uma série de atividades a decorrer em Lisboa, integradas no evento Sentir Macau sem Limites – Promoção de Macau em Lisboa, promovido pela Direção dos Serviços de Turismo de Macau. Na Praça do Comércio, no centro da capital portuguesa, instalações temáticas mostram a atmosfera vibrante de Macau, com várias zonas de exposição a mostrar as principais atrações da Região Administrativa Especial chinesa. À noite, ligam-se as luzes num espetáculo deslumbrante e imperdível, com 12 minutos de imagens projetadas por todos os edifícios da Praça do Comércio que contam muitas histórias de Macau e mostram o que a cidade tem para oferecer aos visitantes.





"Através desta exposição, vamos fortalecer o intercâmbio e a cooperação entre Macau e Portugal em diversas áreas, tais como turismo e comércio, e desenvolver ainda mais o papel de Macau como ponte de ligação entre a China continental e Portugal, o que também reforçará o intercâmbio e a cooperação com os outros países de língua portuguesa. Ao mesmo tempo, esperamos aumentar a influência internacional de Macau e atrair visitantes de Portugal, e até mesmo de outros países europeus para Macau, promovendo o desenvolvimento do Turismo de Macau e de outras indústrias relacionadas", explica Maria Helena de Senna Fernandes, diretora dos serviços do Turismo de Macau.

Conhecer Macau

O evento decorre todos os dias, até 22 de abril, na Praça do Comércio, em Lisboa, das 14h às 21h. Já o espetáculo de luzes conta com quatro exibições por dia, com uma duração de cerca de 12 minutos, às 20h30, 21h, 21h30 e 22h. Estas atrações tiveram pré-lançamento no dia 15 de abril, para permitir à população experienciar em antemão, e serão oficialmente inauguradas a 19 de abril, às 13h30. Fica o convite para viajar e visitar Macau.

Em entrevista, a diretora aborda a ligação única entre Macau e Portugal, abre as portas ao turismo e ao intercâmbio e cooperação entre as duas regiões e revela os projetos em vista para enriquecer a estrutura turística de Macau.

1. Com a flexibilização das políticas de entrada a Macau a partir de 8 de janeiro de 2023 e a retomada ligação com o resto do mundo, qual é a situação atual de acolhimento de visitantes estrangeiros em Macau? O que espera alcançar através do evento Sentir Macau Sem Limites – Promoção de Macau em Lisboa?

Com a retomada total do desembaraço aduaneiro em Macau, cerca de 4.964 milhões de turistas visitaram Macau de janeiro a março. O número de turistas internacionais também começou a crescer em março, sendo registados de 1 a 31 de março cerca de 66 mil turistas, muitos dos quais vindos das Filipinas, Indonésia, Coreia do Sul, Estados Unidos da América, Malásia, Singapura, Tailândia, Japão, entre outros países. O número médio diário de turistas internacionais foi de cerca de 2.100, um aumento de 34,9% face ao número diário de turistas em fevereiro (cerca de 1.600).

O evento tem vários destaques, entre os quais a realização da exposição Sentir Macau Sem Limites – Exposição de Macau em Lisboa, que permite aos visitantes conhecer os últimos desenvolvimentos turísticos, culturais, económicos e comerciais em Macau.

Há também um espetáculo de projection mapping (espetáculo com efeitos de luz e sombra) para mostrar a riqueza dos elementos turísticos de Macau. Durante o evento, a Direção dos Serviços de Turismo vai organizar uma delegação da indústria turística de Macau para visitar Portugal, com o objetivo de explorar projetos turísticos, realizar um seminário de promoção económica, comercial e turística com o Instituto de Promoção do Comércio e Investimento de Macau, e participar na conferência de imprensa "Melhoria da cooperação entre a Organização Mundial do Turismo das Nações Unidas e o Fórum Económico de Turismo Global".

Com a flexibilização das políticas de entrada a Macau em janeiro de 2023, perto de 5 milhões de turistas visitaram a Região Administrativa Especial no primeiro trimestre deste ano.

2. Portugal tem intercâmbios frequentes com Macau. Com as políticas de entradas flexibilizadas e a atração ativa de Macau aos visitantes estrangeiros, que recursos turísticos considera atrativos para os visitantes estrangeiros, especialmente os da Europa?

No ano passado, Macau completou a revisão a uma série de regulamentos de apoio, como ao "Regime Jurídico para Operações de Jogos de Sorte em Casinos". Este ano, as empresas que obtiveram os direitos de operação da lotaria de jogo começam a cumprir os seus compromissos e o governo irá também combinar o património cultural de Macau com os recursos turísticos, para explorar o potencial de elementos não relacionados com jogos e trabalhar com a indústria para desenvolver projetos turísticos com o fim de atrair visitantes internacionais.

Por outro lado, o Gabinete de Turismo do Governo de Macau está a implementar e promover ativamente a integração de diferente áreas "Turismo+", para construir uma cidade diversificada com uma rica combinação de turismo e entretenimento, cultura e desporto, convenções de negócios, cuidados medicinais, experiências tecnológicas, entre outros grandes eventos, aumentando assim a atração turística global de Macau e o nível de despesas dos visitantes, tornando Macau um destino turístico e de lazer integrado para os diferentes tipos de visitantes e disposto a "ficar por mais dias e voltar para mais vezes".

De facto, em 2023, a Direção dos Serviços de Turismo continuará a organizar vários eventos e atividades para enriquecer os recursos turísticos de Macau e expandir a sua base de visitantes. Além das celebrações anteriores do Ano Novo Lunar, incluindo a Celebração do Ano Novo Lunar de 2023 – Dança do Dragão, o Desfile do Ano Novo Lunar de 2023 – Feliz Ano Novo Chinês com o Coelho e o Esplêndido Fogo de Artifício em Macau, no segundo semestre haverá ainda a 11ª Exposição Internacional de Viagens (Indústria) de Macau, o 31º Concurso Internacional de Fogo de Artifício de Macau, o 10º Fórum Mundial da Economia do Turismo em Macau, a Sinfonia de Luzes 2023 em Hao Jiang de Macau, entre outros.

Os grandes eventos e atividades relevantes continuarão a forçar a participação e o investimento de empresas integradas de turismo e lazer, a expandir a escala dos grandes eventos, a promover a eficácia das atividades, a melhorar o efeito sobreposto da integração transfronteiriça "Turismo+", a aumentar interesse e participação nas atividades, a melhorar a experiência global dos visitantes de Macau – com vista a prolongar a sua duração e a taxa de repetição de visitas –, e a facilitar o desenvolvimento de economia diversificado.

Pilotos de Fórmula 1 em cera no Museu do Grande Prémio de Macau

A partir de 27 de março, o Gabinete de Turismo exibe estátuas de cera de oito pilotos de Fórmula 1 de renome internacional no Museu do Grande Prémio de Macau, em colaboração com o Museu de Cera Madame Tussauds de Hong Kong. Esta iniciativa coincide com o 70º Grande Prémio de Macau deste ano.

3. A partir de 27 de março, o Gabinete de Turismo exibe estátuas de cera de oito pilotos de Fórmula 1 internacionalmente reconhecidos no Museu do Grande Prémio de Macau, em colaboração com o Museu de Cera Madame Tussauds de Hong Kong. Qual é o impacto dessa iniciativa?

Coincidindo com o 70º Grande Prémio de Macau deste ano, o Museu do Grande Prémio de Macau colocou em exposição oito figuras de cera de pilotos de renome, aumentando ainda mais a atração do museu e enriquecendo a experiência do visitante. Todas as figuras de cera em exposição são de pilotos de corrida de renome internacional, o que ajudará a atrair visitantes de todo o mundo para Macau e a continuar a expandir a sua base de visitantes.

Com o objetivo de aumentar a atratividade do museu e enriquecer a experiência de viagem dos turistas, a Direção dos Serviços de Turismo juntou-se ao Madame Tussauds, um dos principais e mais conhecidos museu de cera do mundo.

As figuras são de oito pilotos que já ganharam vários prémios no Circuito da Guia – cinco das oito figuras de cera foram feitas especialmente pelo Madame Tussauds para esta cooperação (John MacDonald, Ron Haslam, Michael Rutter, Robert Huff e Edoardo Mortara) e três foram reformuladas (Ayrton Senna, Lewis Hamilton e Sebastian Vettel).

De modo a conseguir um maior efeito de divulgação, o Turismo de Macau convidou no mês passado dois pilotos de corrida (Robert Huff e Michael Rutter) a virem a Macau para revelar as suas figuras de cera, que foram bem recebidas pela comunidade e ampliaram ainda mais o efeito do "Turismo + Desporto".

4. No dia 6 de fevereiro, a diretora de Direção dos Serviços de Turismo anunciou que o governo da Região Administrativa Especial de Macau irá oferecer 120 mil bilhetes de avião ao interior da China continental, a Taiwan e outros países. Que tipo de ofertas fantásticas é que o evento Sentir Macau Sem Limites – Promoção de Macau em Lisboa irá oferecer aos visitantes estrangeiros?

A Direção dos Serviços de Turismo colaborou com vários operadores que prestam serviços de transporte entre Hong Kong e Macau. De 10 de abril a 30 de junho, vão oferecer uma promoção de "compre um, leve outro grátis" em passagens de autocarro e ferry entre Hong Kong e Macau para residentes de Hong Kong, visitantes vindos de Taiwan e turistas internacionais. A viagem de volta não pode ser feita no mesmo dia da viagem de ida, incentivando a pernoita dos visitantes em Macau para aumentar o tempo de permanência.

Em fevereiro, a diretora da Direção dos Serviços de Turismo de Macau anunciou que o governo da Região Administrativa Especial de Macau irá oferecer 120 mil bilhetes de avião ao interior da China continental, a Taiwan e outros países.

5. Além da exposição e roadshow, este evento também inclui uma sessão de promoção de investimento e de turismo. Que tipo de oportunidades espera que este evento traga a Macau e às empresas portuguesas?

Este evento é uma forma multifacetada de promover Macau junto dos nossos parceiros em Lisboa, de reintroduzir Macau a Indústria Turística Portuguesa, de reforçar a longa amizade entre Macau e Portugal, e de expandir o intercâmbio cultural entre os dois países.

Acredita-se que este evento irá certamente promover o intercâmbio e cooperação entre as duas regiões e facilitar a indústria a criar mais produtos turísticos e multidestino a serem lançados no mercado, para que os potenciais visitantes de Portugal e mesmo da Europa possam conhecer melhor o encanto do Património Mundial "Centro Histórico de Macau" e Macau como a "Cidade Criativa da Gastronomia", sentir os elementos ricos da integração transfronteiriça do "Turismo +" de Macau e introduzir mais produtos turísticos novos a serem lançados no mercado local para atrair mais visitantes internacionais a Macau.

Espera-se que o turismo seja um importante motor económico para Portugal e Macau no período pós-epidemia, e que a economia do turismo seja um produto vantajoso para o Governo, para a indústria e para os turistas, com um efeito positivo nas indústrias e intercâmbios culturais relacionados – muitas vezes com influência internacional –, e de acordo com o objetivo de Macau de se tornar um "Centro Mundial de Turismo e Lazer" e uma "Plataforma de Serviços de Cooperação Empresarial entre a China e os Países de Língua Portuguesa". Espera-se que as duas regiões aproveitem esta oportunidade para trocar e cooperar entre si para trazer crescimento adicional à indústria do turismo, bem como para reforçar a sua relação de longa data.

"O Gabinete de Turismo do Governo de Macau está a implementar e promover ativamente a integração de diferente áreas 'Turismo+', tornando Macau um destino turístico e de lazer integrado para os diferentes tipos de visitantes e disposto a ‘ficar por mais dias e voltar para mais vezes’" Maria Helena de Senna Fernandes, diretora dos serviços do Turismo de Macau

6. Após o evento Sentir Macau Sem Limites – Promoção de Macau em Lisboa haverá mais iniciativas de promoção no estrangeiro? Quais são alguns dos principais projetos a aguardar?

Desenvolver mais fontes de visitantes internacionais para Macau e enriquecer a estrutura turística de Macau. Em resposta à implementação das novas medidas do desembaraço aduaneiro, a Direção dos Serviços de Turismo continua a manter uma estreita cooperação com a indústria do turismo, esperando que mais companhias aéreas forneçam rotas para Macau. Ao mesmo tempo, a Direção dos Serviços de Turismo tem vindo a liderar o desenvolvimento do trabalho promocional nas regiões com voos diretos para Macau, prevendo a realização de várias atividades promocionais e exposições este ano, o lançamento de produtos turísticos especiais, a atração de turistas internacionais para visitar Macau e o reforço da promoção da imagem turística de Macau, com várias formas de divulgação para promover os produtos turísticos e destinos turísticos de Macau.

Já convidámos a indústria da Coreia do Sul e do Sudeste Asiático a visitar Macau e organizámos seminários para Macau, para intercâmbio e ligação com a indústria de outras regiões. Ao mesmo tempo, organizámos experiências de visitas para os jornais e KOL influencers da Coreia do Sul e do Sudoeste Asiático a Macau, publicando em diversas plataformas de redes sociais. As contas oficiais da LINE em Taiwan e na Tailândia, Kakao na Coreia do Sul e outros meios de comunicação social comummente utilizados em vários mercados de origem serão criadas em breve. Por outro lado, a Direção dos Serviços de Turismo participa ativamente em grandes eventos de viagens e feiras comerciais no Sudeste Asiático e na Ásia Oriental, e prepara-se agora para realizar exposições turísticas de grande escala na Tailândia e na Coreia do Sul durante o segundo e o terceiro trimestres, bem como para realizar sessões de promoção e seminários, ao mesmo tempo.