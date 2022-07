Splash Seixal refresca as famílias portuguesas

Imagine um parque aquático, localizado à beira rio e com diversões para toda a família? Trata-se da 4ª edição do Splash Seixal que regressa a 27 de julho e oferece momentos de puro lazer até ao dia 4 de setembro entre as 10h00 e as 19h00.

Crescimento do turismo

Com o objetivo de proporcionar momentos de lazer aos habitantes do Seixal, a Câmara Municipal (CM) apostou em 2017 num parque aquático que rapidamente se tornou um sucesso. Localizado no Cais Fluvial é acessível através de transportes públicos. De acordo com a CM, "´se, por um lado, este parque teve impacto ao nível do crescimento do turismo e da fixação dos habitantes na época de verão, por outro, ao proporcionarmos atividades de excelência, atraíamos milhares de visitantes que contribuem para o crescimento da economia local".

Dos oito aos 88 anos

No Splash Seixal encontra escorregas aquáticos como o banzai splash, o obstacle splash, o wild splash ou kamikaze, circuitos de arborismo, jogos de vólei, insufláveis gigantes e piscinas a pensar nos mais novos. O parque aquático proporciona ainda aulas de fitness diárias, muita música e animação, várias bancas de comidas, bebidas, gelados e locais à sombra. "Estas iniciativas são para toda a família, ou seja, dos 8 aos 88 anos e todas as questões de higiene e segurança estão acauteladas", revela a CM do Seixal.

Adquira o seu bilhete

Os ingressos para o Splash Seixal permitem experimentar tantas vezes quantas quiser todas as diversões e podem ser adquiridos no local ou online. As crianças até aos dois anos não pagam e os maiores de 65 anos têm desconto. Se vai em família aproveite o pack familiar. E os valores são diferentes nos dias úteis e nos fins-de-semana. Reserve o seu lugar e divirta-se.

Festival do Marisco

Se está ou vai ao Seixal além do Splash Seixal que encerra às 19h00, aproveite para percorrer a zona ribeirinha entre os dias 19 e 28 de agosto e conheça o Festival do Marisco, organizado pela primeira vez pela Câmara Municipal do Seixal e inserido no Festival de Verão 2022. A entrada é livre e entre a vasta oferta gastronómica vai encontrar arroz de marisco, paella, camarão, sapateira, percebes, lapas e ostras.