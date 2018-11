Um sonho chamado: Odivelas Cidade Europeia do Desporto em 2020

Representantes da Associação das Cidades Europeias do Desporto (ACES) encontram-se em Odivelas para a grande decisão.

Gian Francesco Lupattelli, presidente da ACES Europe, e Nuno Santos, presidente da ACES Portugal, iniciaram na quinta-feira a sua visita ao concelho de Odivelas e terminou ontem. O objetivo é decidir se Odivelas vai ser Cidade Europeia do Desporto em 2020 e para ajudar nesta tomada de decisão os dois responsáveis estão conhecer diversos equipamentos desportivos existentes no concelho, além de assistirem a atividades que movimentam centenas de atletas, como a Gala do Desporto que decorreu, ontem à noite, no Pavilhão Multiusos de Odivelas.

De forma a auxiliar o concelho a atingir os seus objetivos, Naide Gomes, Nelson Évora, Jorge Pina e Susana Barroso, caras sobejamente conhecidas do desporto nacional dado que atingiram os mais importantes pódios internacionais, olímpicos e paralímpicos, são os patronos desta candidatura. Também o Sindicato de Jogadores Profissionais de Futebol, a Federação Portuguesa de Judo e a Federação de Ginástica de Portugal anunciaram que vão instalar as suas instalações em Odivelas. Como não podia deixar de ser, as diversas associações desportivas locais estão unidas em torno de um objetivo comum.

Segundo a autarquia de Odivelas, esta candidatura reflete a paixão que todo oconcelho tem pelo desporto e pela prática desportiva, por hábitos de vida saudáveis, pelo bem-estar dos munícipes e pela inclusão através do Desporto para Todos. A câmara municipal estima que 32 mil habitantes do Concelho sejam membros de uma colectividade, clube ou associação desportiva. Na elaboração da nova Carta Desportiva do Concelho, apurou-se que 49,8% da população é praticante de atividade desportiva regular.



Judo tem nova casa

Inaugurada ontem e com a presença do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, a nova sede da Federação Portuguesa de Judo tem cerca de 250m2 de área e beneficia de maior proximidade com o Pavilhão Multiusos de Odivelas, palco de muitos eventos nacionais e internacionais da modalidade.

10 milhões para a Cidade do Desporto

Integrado na visita dos representantes da ACES, foi apresentado ontem o projeto do Complexo Desportivo do Porto Pinheiro, num investimento de 10 milhões de euros. Os campos 2 e 3 vão ser beneficiados e vai ser construído um novo campo 1, com a requalificação de todos os espaços de apoio. Está ainda prevista a possibilidade de extensão da área relvada para a prática de râguebi, a construção de bancadas, de um Centro de Estágios e de um equipamento desportivo com a valência de ginásio com piscinas a reabilitação de todo o espaço público, incluindo estacionamento para 200 lugares.

Casa da Ginástica, um elemento diferenciador

Com um investimento de 2,5 milhões de euros, o Polidesportivo Honório Francisco, no Bairro da Codivel, vai transformar-se na Casa da Ginástica de Portugal. O projeto foi ontem apresentado e, na prática, o atual espaço será requalificado, dando lugar a um pavilhão direcionado para a prática de ginástica. Num segundo piso, estará a Sede da FGP. Haverá, ainda, a instalação do Centro de Alto Rendimento da Ginástica Portuguesa, um elemento diferenciador que coloca Odivelas como elemento de base a uma estratégia de desenvolvimento da modalidade.