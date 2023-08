Oferta de vinhos de qualidade a preço justo contribui para ano positivo

A Cooperativa Agrícola de Santo Isidro de Pegões terminou 2022 com 24,5 milhões de euros de faturação, recuperando dos desafios do início do ano para o seu negócio, resultantes da escassez de matérias-primas subsidiárias devido ao conflito que deflagrou no início do ano no leste europeu. Segundo Jaime Quendera, diretor-geral da Adega de Pegões, 2022 foi o melhor ano de sempre da sua empresa, com as vendas a crescerem tanto no mercado nacional como nos de exportação. Mas isto não significa que tudo tenha corrido de feição. Longe disso, já que a invasão da Ucrânia pela Rússia teve efeitos bastante negativos em Portugal e em toda a economia mundial.

No sector vitivinícola nacional, em particular, houve alguns meses de escassez de matérias-primas subsidiárias essenciais ao negócio, como garrafas de vidro, caixas de cartão e rótulos, em paralelo com o crescimento desproporcionado dos seus custos, na ordem dos dois dígitos em poucos meses. “Isso levou a que não conseguíssemos vender vinhos, por não termos garrafas para os embalar”, explica Jaime Quendera. “A certa altura já não discutíamos preço”, conta, explicando que tiveram de o fazer porque era essencial a entrega de garrafas para poderem responder às encomendas.

Um ano positivo

Em paralelo, o crescimento do custo das matérias-primas levou ao decréscimo das margens de comercialização e da rentabilidade dos produtos. Isso aconteceu porque há acordos estabelecidos com as grandes empresas de distribuição que impedem a Adega de Pegões de aumentar de repente os preços dos seus produtos, de forma a repercutir o aumento das matérias-primas subsidiárias. “É um processo que demora três a quatro meses”, conta o diretor-geral da Adega de Pegões, salientando que tudo isso contribuiu para a diminuição da rentabilidade do seu negócio em 2022.

Mas a estabilização dos mercados globais à medida que o mundo reagia aos efeitos económicos do conflito russo-ucraniano, levou à normalização da maioria dos negócios afetados pela crise e à recuperação da atividade da Adega de Pegões, que terminou o ano com um ligeiro crescimento das vendas em relação ao ano anterior. “Isso aconteceu principalmente em mercados europeus mais maduros, como a Alemanha, Países Baixos e Reino Unido, onde estamos ativos há algumas dezenas de anos e, na Polónia, graças ao Grupo Jerónimo Martins, que detém a Biedronka, uma das cadeias de retalho mais importantes do país, e coloca lá os nossos vinhos”, explica Jaime Quendera. Acrescenta que houve perdas sobretudo nos mercados de leste, incluindo, como é lógico, a Rússia e a Ucrânia, enquanto os do continente americano, como o Brasil, Estados Unidos e Canadá mantiveram as suas quotas de importação de vinhos da Adega de Pegões. Todas estas movimentações levaram a que o ano terminasse positivo, com uma ligeira subida nas vendas.

Durante este ano, Jaime Quendera espera que o crescimento das vendas da empresa suba cerca de 10%, sobretudo pelo aumento da procura das grandes cadeias de distribuição, cá e lá fora. “Pela minha experiência, a crise faz os consumidores pensar um pouco mais e melhor na forma como gastam dinheiro, o que leva a um aumento daa procura pelos vinhos da Adega de Pegões, que já são conhecidos nos mercados onde estamos presentes há mais tempo”, explica o gestor. “Quando têm de escolher optam por um vinho de qualidade que conhecem, vendido a um preço justo, que é sempre um valor seguro, como os de Pegões”.

Vista aérea das instalações da Adega de Pegões

Agricultura moderna

“Uma das grandes vantagens desta adega é o profissionalismo e competência de todas as pessoas ligadas à nossa cadeia de valor, desde os nossos associados, na vinha, até à adega”, salienta Jaime Quendera, acrescentando que isso tem contribuído significativamente para o seu sucesso ao longo dos anos e para a resiliência que a empresa que gere demonstrou no período mais recente.

É a agricultura moderna que garante o futuro. Por isso, a Adega de Pegões tem o seu futuro assegurado, até porque parte da sua equipa é formada por jovens com formação, tal como uma parcela dos seus cooperantes. “Temos, atualmente, 100 sócios, que usam clones selecionados e vinhas plantadas em extensão, que são mecanizadas e estão em plena produção”, explica Jaime Quendera. “O nosso foco é produzir bom vinho, com boa imagem, a bom preço, premissa que tem levado a empresa a ter tido um crescimento sustentado até agora”, destaca. Estes objetivos são alcançados com base num conhecimento profundo de todo o sistema produtivo, que começa na vinha e termina quando os vinhos são colocados no mercado. E são alcançados através de um trabalho sistematizado para cada referência.

“Em Pegões temos tudo identificado, incluindo as castas e cada parcela de vinha de cada um dos cooperantes, já que a qualidade dos vinhos que colocamos no mercado começa na forma como é feito o maneio no campo”, explica Jaime Quendera. As uvas são vindimadas no ponto certo de maturação e vinificadas em separado na adega, sempre em função da qualidade.

Cada casta e parcela dos 1100 hectares de vinha da Adega de Pegões são vindimadas no ponto certo de maturação e vinificadas em separado na adega,

sempre com o objetivo de produzir vinhos com qualidade

Qualidade a preço competitivo

A Adega de Pegões produz, todos os anos, vinhos de qualidade, com uma boa imagem, a preços competitivos que lhe permitem concorrer, de igual para igual, no mercado global com os seus principais competidores internacionais.

Com cerca de 17 milhões de garrafas vendidas em 2022, a Adega de Pegões é, atualmente, a maior cooperativa do sector vitivinícola do país. Transforma uvas produzidas numa área de vinha de 1100 hectares, que pertence aos cerca de 100 cooperantes que a integram. Estão plantadas na zona de aluvião situada entre os estuários do Tejo e do Sado, caracterizada por ter solos arenosos e um lençol freático bastante próximo da superfície, o que permite, aos seus viticultores, terem água disponível para suprir as necessidades das plantas durante todo o ano. Isso faz com que as produções das suas vinhas estejam menos dependentes das oscilações anuais do clima e sejam mais uniformes.

Outra das vantagens da Adega de Pegões, em relação à concorrência, é as vinhas estarem plantadas em terrenos planos e serem quase todas mecanizadas, o que leva a que o custo por quilo de uva para a produção de vinho seja mais baixo. Só assim a empresa consegue concorrer, no mercado global, com os produtores da Argentina, Austrália, Chile, Califórnia, França, Espanha ou Itália, que produzem em condições semelhantes. “Nós temos capacidade concorrencial mantendo a qualidade dos vinhos que colocamos no mercado”, defende o diretor-geral da empresa.

É verdade que isso significa que a Adega de Pegões vende vinhos baratos. “Mas este tipo de gestão permite que comercialize também os da gama média e de preços mais elevados”, explica o enólogo e gestor, acrescentando que foi dessa forma que a empresa conseguiu entrar nas Filipinas, hoje um dos principais mercados de exportação da Adega de Pegões. “Se não o tivesse feito, não tinha conseguido entrar com as outras marcas”, defende Jaime Quendera, explicando que é desta forma que este tipo de negócios é feito.