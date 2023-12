Em 2024 a Ageas Seguros vai continuar próxima das pessoas

Com 2023 no fim, a Ageas Seguros está a preparar o próximo ano, no qual vai haver muitas surpresas. Quem o garantiu foi Hugo Julião, responsável de Marketing Canal e Digital do Grupo Ageas Portugal, no Manhã CM.

"A inovação também está no nosso ADN. Estamos a pensar como será 2024. Somos verdadeiramente obcecados por pessoas e gostamos de estar próximo delas. A marca tem cada vez mais presença nacional. O que posso prometer é que vamos ter muitas novidades, próxima das pessoas, com a nossa rede de mediação exclusiva que tem a nossa marca e certamente vamos-vos surpreender. A vocês, CMTV, e ao país inteiro", assegurou o responsável da Ageas Seguros.