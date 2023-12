Três edições a promover cultura, proximidade e sustentabilidade

Em três edições, a Festa Ageas Seguros percorreu o País de norte a sul. Esta iniciativa, que levou música, cultura, alegria e sensibilidade para a sustentabilidade, esteve em Évora, Santarém, Viseu, Portimão, Chaves, Setúbal, Faro, Aveiro, Leiria, Viana do Castelo, Braga e Beja. Um êxito em todo o lado, apesar de a própria Festa ter revelado diferentes formatos consoante a edição, até porque, quando surgiu, ainda estávamos em período de pandemia.

Neste contexto, os cantores Toy e Mónica Sintra, por exemplo, cantaram, dançaram e encantaram em concertos móveis, num palco montado num veículo móvel, que percorreu ruas e artérias de diferentes cidades, permitindo que as pessoas ouvissem música, de forma segura e sem demasiada proximidade, das suas varandas. Memorável!

Outras novidades introduzidas pela Festa Ageas Seguros foram o apoio aos artistas, o reavivar das bandas filarmónicas, que durante a pandemia estiveram "esquecidas", e, dentro deste contexto cultural, a recuperação dos coretos, simbólicos na história e cultura das cidades.





Refira-se que o sucesso desta iniciativa, que teve sempre como parceiro o Correio da Manhã, só tem sido possível por causa do trabalho das diferentes equipas das agências Ageas Seguros, que têm sido incansáveis ao longo dos anos na assistência que têm prestado. E destaque-se o trabalho feito na sempre animada distribuição de brindes, sem esquecer os riquexós e bicicletas que têm rodado pelo país a cada edição, tornando esta Festa ainda mais singular.

Sob o signo da sustentabilidade

Saltando para a terceira edição da Festa Ageas Seguros, começou em Leiria, foi até ao Minho, a Viana do Castelo e Braga, e terminou no Alentejo, em Beja. Já com melhores ares e a pandemia no passado, esta edição, além dos concertos, da cor, dos brindes sustentáveis e dos divertimentos, decorreu sob o signo da sustentabilidade.

"Introduzimos uma grande novidade nesta edição, que é a recolha e o tratamento do lixo porque para nós, Ageas Seguros, mais do que proteger também queremos informar as pessoas e sensibilizá-las para a importância desta prática", explicou, há dias, na CMTV, Hugo Julião, responsável de Marketing Canal e Digital do Grupo Ageas Portugal, prosseguindo: "No fundo, o que fizemos foi, em quatro localidades do País, a recolha do lixo. Convidámos as populações a juntarem-se a nós e tivemos milhares de pessoas a fazerem a recolha do lixo connosco. Esta foi uma das particularidades. Em cada uma das festas houve recolha do lixo. Naturalmente, também tivemos um artista local a animar as pessoas."





"Tivemos milhares de pessoas a fazerem a recolha do lixo connosco." Hugo Julião, responsável de Marketing Canal e Digital do Grupo Ageas Portugal

Quilos e quilos de resíduos

Música, ânimo e gastronomia foi o que não faltou em Leiria e Praia do Pedrógão, as primeiras localidades por onde passou a última edição da Festa Ageas Seguros. O artista Agir cantou. A iniciativa juntou-se ao Festival da Sardinha. E houve os tradicionais brindes… ecológicos. Um sucesso a todos os níveis, inclusive na sustentabilidade, pois os voluntários recolheram 43 quilos de lixo da Praia do Pedrógão, no concelho Leiriense.

"Foi ótimo! É precisamente esse o nosso objetivo: contribuir para um mundo mais sustentável, mais verde mais limpo", sublinhou, em Leiria, Hugo Julião.

Já Maria Armanda Duarte, responsável de Comunicação Externa da Ageas Seguros, recordou, então, a estratégia da marca no que toca à sustentabilidade. "Quisemos ir um pouco mais além, como em todas as edições, e desta vez apostar na sustentabilidade e praticar a sustentabilidade".

Neste contexto, em Viana do Castelo, foram recolhidos 34 quilos de lixo para serem transformados numa obra de arte. Em Braga, na caminhada ecológica do Mercado ao Campo Novo, que passou pela Igreja de S. Vicente e pela central de camionagem, foram recolhidos mais de 18 quilos de resíduos. E em Beja, local da última Festa, os voluntários recolheram 41,05 quilos de lixo, na sua caminhada.

Em Beja, Hugo Julião estava satisfeito com mais uma edição da Festa Ageas Seguros, que foi de encontro à estratégia da marca, a qual, relembrou, "é estar perto das pessoas". "Apostamos na cultura e nos artistas. Somos uma marca local, de proximidade, e que partilhamos a nossa boa energia com a comunidade e com os nossos parceiros e colaboradores, um pouco espalhados por todo o país", finalizou.

Em síntese, a última edição da Festa Ageas Seguros correu bem e a estratégia de se focar na sustentabilidade foi um sucesso, o que deixa os seus responsáveis felizes, atendendo ao que são os objetivos da marca.





"Focámo-nos na sustentabilidade porque nós, enquanto grupo e aquilo que é o nosso ADN, preocupamo-nos com esta temática, não só na construção dos nossos produtos de seguros, mas também naquilo que são as iniciativas que trabalhamos com as populações. Este caso em concreto é um exemplo, mas temos vários outros exemplos. Portanto, a sustentabilidade é algo que nos preocupa, de facto", salientou, recentemente, Hugo Julião, na CMTV.