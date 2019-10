Astúrias: o paraíso aqui tão perto

Os amantes da natureza encontram nas Astúrias, Espanha, o destino ideal para passarem umas férias. Trata-se de uma região idílica, com paisagens de cortar a respiração face à beleza de montanhas e vales, florestas e bosques, picos, rios, cavernas e muito mais. Vamos conhecer melhor o interior desta província espanhola que apaixona os visitantes comuns e as suas famílias, alpinistas, escaladores, ciclistas e muito mais. Venha daí.

As Astúrias possuem no seu território sete parques naturais declarados Reservas de Biosfera pela UNESCO. O primeiro destes, o Parque Nacional dos Picos da Europa, está localizado em três regiões diferentes, Cantábria, Leão e Astúrias, mas é nesta última que se encontram as paisagens mais conhecidas. No seu maciço Ocidental (ou Cornión), a visita obrigatória é a Covadonga, não só pela sua beleza natural como pelo património e simbolismo histórico. Covadonga foi o local onde, no século VIII, os cristãos, liderados por Don Pelágio das Astúrias, iniciaram a reconquista cristã da Península Ibérica.

Este acontecimento tornou Covadonga um santuário, local de peregrinação e de devoção. Por isso, é obrigatória uma visita à Basílica de Nossa Senhora de Covadonga e à Santa Cova. A pouco mais de dez quilómetros de Covadonga, os lagos Enol e Ercina deslumbram pela sua beleza natural. Dos picos do maciço Ocidental, destaca-se La Peña Santa de Castilla, com 2.596 metros. No caminho encontra-se o miradouro de Ordiales, que impressiona pela sua vista. A muito poucos quilómetros, já na Reserva da Biosfera do Parque Natural de Ponga, vale a pena percorrer o desfiladeiro de Los Beyos.

A pé ou de automóvel

As duas Reservas da Biosfera supracitadas são as mais orientais da região. As que estão mais próximas de Portugal são: Redes, Ubiñas-La Mesa, Somiedo, Oscos-Eo e Fuentes del Narcea Degaña e Ibias. À semelhança dos Picos da Europa e de Ponga, a melhor maneira de explorá-las e descobrir seus segredos é a pé, aproveitando o clima agradável.

Começando pelo Parque Natural de Redes, destaque para a Rota do Alba. Trata-se de uma das rotas mais conhecidas nas Astúrias e que foi declarada Monumento Natural. Este trilho, principalmente usado por pastores e gado, fica no fundo de um vale ao longo do rio Alba ou Llaímo. A paisagem, a vegetação, a fauna, os rios, as piscinas, os riachos, as fontes, os poços e as cachoeiras tornam esta experiência única. Já em Ubiñas-La Mesa está situado Puerto de La Cubilla, um dos santuários do cicloturismo asturiano. Foi aqui que terminou a etapa rainha da última edição da Vuelta.

Em Somiedo descobrem-se os "teitos", as tradicionais casas de pedra com cobertura vegetal. Por sua vez em Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias recomenda-se um passeio em Muniellos, o maior bosque de carvalhos de toda a Europa Ocidental. Fuentes del Narcea é também um dos últimos refúgios dos ursos pardos ainda em liberdade, assim como Somiedo. Finalmente Oscos-Eo é terra de ferreiros e dispositivos hidráulicos ainda em operação que nos trazem de volta à vida como era há séculos.

Para quem quer conhecer as Astúrias de automóvel, pode fazê-lo por estradas que serpenteiam por montanhas e vales. Existem 22 itinerários recomendados na página Turismo das Astúrias (www.turismoasturias.es/pt/). Estes caminhos levam-nos aos rebanhos dos Picos da Europa, onde são produzidas iguarias como o queijo Cabrales ou à terra da viticultura heroica que produz o vinho de Cangas cada vez mais apreciado pelos enólogos e no enoturismo.

É também a conduzir que se chega à maior parte dos alojamentos, pousadas de juventude, hotéis e casas na região. Oferta não falta! Há quem prefira ficar instalado nas "Casonas Asturianas", em hotéis de charmosos e únicos. E há quem opte por ficar nas "Aldeas" – Asturias Calidad Rural –, em casas de pequenas localidades e apartamentos rurais. O ecoturismo e o agroturismo estão presentes nesta experiência. E neste tipo de turismo rural o destaque vai para Taramundi, que ainda conserva os artesãos da cutelaria, entre outros estilos de vida tradicionais das Astúrias. Oficinas, museus e o conjunto etnográfico de Os Teixois encantam os visitantes de Taramundi, na Reserva da Biosfera do Eo.

Para desfrutar de bicicleta

As Astúrias têm todos os tipos de rotas adaptadas para quem gosta de duas rodas. Na Senda del Oso, ou o Caminho do Urso, podem alugar-se bicicletas e há ursos para ver no cercado de Proaza. Mas quem procura imitar os grandes colossos do ciclismo mundial, é nesta região que estão localizadas as subidas mais míticas do ciclismo em toda a Espanha, como Angliru, os Lagos de Covadonga ou La Farrapona. Em alternativa pode simplesmente percorrer-se os itinerários da costa asturiana, a mais bem preservada da Espanha.



Tudo sobre as Astúrias em:

www.turismoasturias.pt