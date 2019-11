Sozinho, a dois ou em família… Astúrias encanta

Localizada no Noroeste de Espanha, a região das Astúrias é conhecida pela sua vasta zona de costa, pela beleza das montanhas, mas também pelos seus locais religiosos e pela arquitetura medieval. É uma zona repleta de magia, onde os encantos naturais se fundem com a História de vários séculos.

Não será de estranhar, já que o Reino das Astúrias foi o primeiro território da Península Ibérica a deixar para trás o domínio dos mouros, depois da invasão. Tirando partido da sua cadeia montanhosa, os cristãos tomaram conta daquele pequeno local no Norte da Península Ibérica e a partir daí partiram para o processo de reconquista cristã. Pouco tempo depois nascia o Reino das Astúrias.

O Reino foi-se estendendo e, em determinada altura, a Galiza e o sul das Astúrias passou a ser chamado Reino de Leão, cabendo ao então rei Fruela o controlo de toda a área do Noroeste Peninsular cristão.

Mas antes disto já outro rei tinha desempenhado um papel determinante para o futuro da região: Afonso II das Astúrias, o Casto.

Um reinado piedoso

Proclamado rei em 791, Alfonso II reforçou a presença na Galiza, Leão e Castela, repovoando estes locais. Terá morrido em 842, após conduzir, ao longo de 52 anos, o governo do reino de forma piedosa.

Mas não sem antes o seu reinado ficar ligado a um dos mais importantes acontecimentos da região: a descoberta do túmulo de Santiago por um eremita de Compostela.

Um centro de peregrinação cristã

A descoberta do sepulcro despertou a curiosidade do monarca, Afonso II, que se deslocou ao local para contemplar o achado, tendo posteriormente mandado erguer ali um coreto funerário.

Descoberta numa altura em que o rei enfrentava revoltas internas, o túmulo de Santiago ajudou a consolidar a guerra de reconquista aberta com os muçulmanos. Se um servo do Senhor tinha escolhido como última morada os territórios asturianos, só poderia significar que estes gozavam de graça divina, levando a uma maior união dos de dentro e a preocupações acrescidas daqueles que tentavam invadir o território.

Afonso II torna-se o primeiro peregrino da História e, embora não se saiba ao certo qual o itinerário seguido, aceita-se como válida a hipótese que aponta que terá caminhado para aquele remoto canto da Gallaecia seguindo a rota romana que unia Lucus Asturum (atual Lugo de Llanera) com Lucus Augusti (Lugo).

De resto, este é um itinerário que sobreviveu até aos dias de hoje, mantendo a essência das peregrinações primordiais do Caminho de Santiago. E são cada vez mais os romeiros que optam por seguir esta rota para se encaminharem, ao estilo dos medievais, para a longínqua Compostela.

Uma rota passo a pass o

O primeiro Caminho de Santiago passava pelos territórios do Reino das Astúrias. Por cobrir o trajeto entre a sede régia, Oviedo, e o último confim do mundo conhecido – Compostela, na finisterra, acrescentava à sua condição de rota de peregrinação um forte valor simbólico. Atualmente, o chamado Caminho Primitivo, que conta 321 quilómetros, é o que melhor soube conservar as essências que rodeavam os antigos caminhantes.

Entre Oviedo e Grandas de Salime, a rota percorre o que viria a ser a faixa central do Sudoeste asturiano. Trata-se de uma área de geografia complexa e que dificultou, até muito recentemente, o desenvolvimento das infraestruturas. Desta forma, as terras mantinham a sua vinculação com a agricultura e a pecuária e conservavam o ambiente caracterizado por uma paisagem agreste e de grande beleza.

O caminho original

O Caminho Primitivo nasce às portas da catedral de Oviedo, um monumento no qual se destaca a Câmara Santa, construção pré-românica que foi capela palatina de Afonso II.

Nos primeiros passos encontram-se joias como a capela das Dores, em Grau/Grado. Mais à frente, o palácio dos Miranda-Valdecarzana e a muralha medieval, reconstruída recentemente, ou o mosteiro de San Salvador de Cornellana, que une românico e barroco.

O palácio dos Cienfuegos de Peñalba encarrapita-se sobre as casas de Pola de Allande e o cume do porto do Palo ainda acolhe os restos da barragem romana que lhe deu nome. Para ali chegar, os peregrinos deverão passar Buspol e a formosa barragem de Salime. No povoado de Castro resiste ao tempo o admirável Chao Samartín, onde as casas pré-romanas e as ruínas do que foi a mansão romana do chamado "senhor de Grandas" dão fé da importância que estas paragens tiveram nos séculos dourados do império. Uns poucos quilómetros a oeste, o porto do Azevinho marca a entrada nas terras da Galiza.

Uma arte única no mundo

A arte pré-românica e o primeiro caminho de Santiago são dois dos mais importantes legados do Reino das Astúrias, ambos Património Mundial da UNESCO.

A declaração tem mais de 30 anos, tendo sido concedida a Santa María del Naranco, San Miguel de Lillo e Santa Cristina de Lena. Recorde-se que a arte da monarquia asturiana é datada nos séculos IX e X.

Antes e, principalmente depois, desta distinção, milhares e milhares de pessoas desfrutaram já da contemplação e explicação da origem desta arte, testemunho de uma época histórica em que a consciência europeia foi forjada, e para a qual a monarquia asturiana contribuiu de forma decisiva.

Mas quem viajar pelas Astúrias poderá encontrar outros exemplos do pré-românico, num total de 17 monumentos que ainda hoje são preservados. Para mais ifnformações visite: www.turismoasturias.pt