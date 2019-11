Três jóias nas Astúrias

As Astúrias são conhecidas pela sua beleza natural. As montanhas, os lagos e os bosques são incomparáveis, autênticos postais. As suas cidades não ficam aquém e são igualmente singulares e magníficas. Centros urbanos que merecem ser visitados e nada melhor do que começar pela capital do Principado, Oviedo/Uviéu, onde é obrigatório ver a catedral e a sua Câmara Santa. A catedral é uma referência universal e primitiva do Caminho de Santiago e tem sempre peregrinos. A Câmara Santa, mandada construir por Afonso II, o Casto, é Património da Humanidade e abriga as relíquias e as joias da antiga monarquia asturiana.

Outro dos símbolos de Oviedo/Uviéu é o Mercado de El Fontán. Esta é uma das áreas centrais mais animadas e frequentadas da cidade, principalmente quando o mercado está a laborar. Perto da Plaza del Fontán e das suas esplanadas está a câmara municipal e a Igreja de San Isidoro. Oviedo/Uviéu é também conhecida pelos seus museus, destacando-se o Museo de Bellas Artes de Asturias e o Museu Arqueológico de Astúrias.

Continuando na componente cultural, nos arredores da capital asturiana, deve visitar-se o Monte Naranco. Aqui encontram-se duas das principais edificações da arte pré-românica asturiana: a Igreja de San Miguel de Lillo e a Igreja de Santa Maria, ambas Património Mundial da Humanidade pela UNESCO.

Antes de partir, aconselha-se uma ida à Rua Gascona, também conhecida como El Bulevar de la Sidra. Nesta animada "Calle" pode degustar uma sidra ou provar a deliciosa gastronomia da região.

Gijón/Xixón

Para os amantes da sétima arte esta é a altura certa para visitar Gijón/Xixón. Começa hoje e termina a 23 de novembro a 57.ª edição do Festival Internacional de Cine de Gijón/Xixón (FICX). O festival decorre em vários centros culturais da cidade, embora a sua sede e palco principal seja no icónico Teatro Jovellanos. Este evento tem um programa extenso com estreias europeias e mundiais e a presença garantida de nomes sonantes desta indústria. Mas nem tudo se resume às produções cinematográficas que estão em competição, pois o programa tem outras secções paralelas, como ciclos, tributos e retrospetivas. Ao longo destes dias há também apresentações, exposições e concertos. Uma autêntica festa!

Já que se está a falar de cultura, Gijón/Xixón é rica em museus. Destaca-se o Museu do Povo das Astúrias – Muséu del Pueblu d’Asturies – e os seus três edifícios: La casa de los Valdés; La casa de los González de la Vega; e La casa Campesina. Cada edifício tem exposições de temáticas diferentes. Porém, o objetivo do museu é conservar, mostrar e divulgar testemunhos materiais, gráficos e orais que permitam conhecer a sociedade tradicional das Astúrias, preservando a sua memória. O museu possui uma ampla coleção de materiais etnográficos, documentos gráficos e uma biblioteca de música asturiana. Há mais museu para visitar em Gijón/Xixón, como o Museo del Ferrocarril, o Museo Barjola ou o Museo Evaristo Valle.

Para conhecer a cidade mais populosa das Astúrias é imperativo passear pela península de Cimavilla. Este antigo bairro de pescadores preserva os edifícios com o seu traçado original, que remonta à atmosfera típica do local. Ao lado, a colina de Santa Catalina, onde se encontra o Louvor do Horizonte, que se converteu no símbolo turístico da cidade. Na área, também pode ver ruínas romanas e a muralha medieval. Toda a frente marítima da cidade com os seus passeios é surpreendente. Ideal para passear ao sol, conviver, comer peixe e marisco ou apanhar a brisa marítima. Aliás, não saia da cidade sem conhecer os seus areais, sobretudo a praia de San Lorenzo.

Avilés

Um dos vértices do triângulo urbano das Astúrias, juntamente com Oviedo/Uviéu e Gijón/Xixón, Avilés tem um centro histórico excelentemente conservado. Aqui os séculos não passaram e, por isso, o "casco" histórico de Avilés é um dos mais impressionantes do Norte de Espanha. A praça da câmara municipal é imperdível, assim como a mítica Rua Galiana e os seus arcos. Outros lugares a visitar são o Palácio Valdecarzana, as igrejas dos padres franciscanos, de Sabugo e de San Nicolás de Bari, o bairro de Sabugo ou o Parque Ferrera.

Centro cultural do Principado, Avilés tem na sua ria o Centro Niemeyer. Esta obra vanguardista e branca do arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer tem um programa rico durante todo o ano, além de ser um local de passeio e relaxamento para os habitantes locais e para os visitantes.