Ser herói não tem idade

No Projeto Heróis Missão Continente, todas as missões contam. Cada ação é mais uma semente numa onda de mudanças positivas para cada um, para a comunidade e para o planeta. Cada missão é um ato extraordinário que renova o objetivo de inspirar os portugueses a ser mais solidários, saudáveis e sustentáveis. A Bruna e o João são uma lufada de inspiração que convida todos os cidadãos, de todas as idades, a contribuir ativamente para um mundo melhor, descobrindo o herói que também têm dentro de si.

Bruna Carmo: os heróis não se medem aos palmos

Fazer a correta separação dos materiais recicláveis deixou de ser uma opção para ser uma responsabilidade de todos os cidadãos preocupados com o planeta em que vivemos. Reciclar é fácil – quando há vontade – e as vantagens são muitas: reduz o lixo enviado para aterros e incineradoras, conserva os recursos naturais, diminui a poluição associada à recolha de matérias-primas e economiza energia.

Mas reciclar significa, também, dar nova vida aos materiais. Sabia que as embalagens de vidro podem ser 100% recicladas uma e outra vez, num ciclo infinito, sem perder a sua qualidade? E que o plástico é material para toda a obra e uma garrafa colocada no ecoponto pode ser transformada noutra ou até numa peça de roupa ou de decoração? Ou que o papel usado na escola ou no trabalho pode vir a ser uma caixa de cereais?

Para que isto aconteça temos de fazer a nossa parte e a heroína Bruna, do alto dos seus dez anos, mostrou-se uma verdadeira “pró” na triagem das embalagens e da sua colocação nos ecopontos respetivos: “Estou a dividir o lixo (em casa) para depois o meter ali nos ecopontos que estão do outro lado da rua. Coloco o papel no azul, o plástico no amarelo e o verde é para o vidro.”

E tem toda a razão. Separar corretamente as embalagens para a reciclagem é meio caminho andado para o processo de encaminhamento dos resíduos para tratamento. Por isso, a Bruna fá-lo com toda a atenção, pois sabe que a introdução de um material inapropriado pode contaminar os restantes.

Para as crianças, mais do que uma obrigação, reciclar pode ser uma tarefa prazerosa que desenvolve o seu sentido de responsabilidade. E é bom saber que crianças como a Bruna são o nosso futuro. Depois de começar a aprender sobre o tema na escola, levou este hábito para sua casa e aconselha todos a fazer o mesmo: “O mundo está a ficar muito poluído e pode acabar. E nós estamos a tentar mudar isto a todo o custo. Pequenos gestos podem fazer uma grande diferença.” O seu sorriso não esconde a satisfação de quem cumpre uma missão com muito sucesso.

João: atos heroicos e bem-estar caminham lado a lado

Só há boas razões para reciclar mais e reciclar sempre! Quem o diz, também, é o herói João Maia, cuja consciência ambiental não é de agora: “Nas nossas atitudes temos de pensar nos prós e nos contras. Neste caso particular não há contras. Portanto, é algo que realmente faz sentido.”

Porque acredita que os materiais podem ter um final feliz e não poluente, faz a correta separação do lixo em casa, com a ajuda da sua filha Marta , para depois o levar para os ecopontos. E sublinha que há que espalhar a mensagem: “Quando tenho cá os meus filhos faço questão de ir com eles, para dar o exemplo. Se forem poucas pessoas a fazer (a reciclagem), não mexe o ponteiro nem a balança. Mas se forem muitas a fazer um bocadinho já faz toda a diferença. É importante chamar e cativar as pessoas. Pequenos gestos – e muita gente – fazem uma grande diferença.”

Além do seu compromisso com o ambiente, este herói também assumiu outra missão: com a sua saúde. Depois de sofrer um enfarte há dez anos, o João decidiu aproveitar a nova oportunidade que a vida lhe deu para mudar os hábitos físicos e alimentares.

De facto, o sedentarismo é um dos grandes males do século XXI que podem e devem ser combatidos através da adoção de práticas saudáveis, como o exercício físico. Os benefícios são mais do que muitos: ajuda a reduzir a massa gorda e aumentar a massa muscular, promove a saúde óssea, a imunidade e as funções cardiovasculares, além de ser redutor de stress e indutor de um sono de qualidade.

Hoje a corrida faz parte do quotidiano deste herói e espera que o seu testemunho ajude outras pessoas a olhar para o exercício físico com outros olhos: “Adoro. Sinto-me superbem e é uma ótima maneira de começar o dia. O desporto é uma coisa fantástica.”

Um banho de mar no final da corrida, e está pronto para encarar o dia com mais energia e otimismo. Mais uma missão cumprida.