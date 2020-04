A pandemia quantificada

A pandemia de covid-19 está a ter efeitos nefastos ao nível social e económico. As declarações dos responsáveis políticos demonstram-no quando dão a conhecer ao país os números dos apoios pedidos por parte do tecido empresarial ou do desemprego.

Pedro Siza Vieira, ministro da Economia, disse na passada semana, no Parlamento, que as empresas já pediram para adiar o pagamento de 445 milhões de euros em impostos ou de contribuições para a Segurança Social.

Quanto ao lay-off, custa 1.160 milhões por mês e o apoio extraordinário para a retoma da empresa após o lay-off, de 635 euros por trabalhador, "tem um impacto de 1.179 milhões e é a única medida que é paga uma única vez". Estas medidas têm um impacto orçamental de "2.772 milhões de euros, se estivesse apenas em causa um mês".

Refira-se que Ana Mendes Godinho, ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, afirmou há dias que existem mais de um milhão de pessoas abrangidas pelo lay-off.

Em relação ao crédito bonificado, já foi pedido um total de 4,8 mil milhões de euros, referentes a 21.648 pedidos. Foram aprovados financiamentos no valor total de 558 milhões de euros, assegurou o ministro da Economia. Estes pedidos estão a ser feitos no âmbito das quatro linhas de crédito lançadas pelo Governo para todos os setores de atividade, no valor global de 6,2 mil milhões de euros. Estes créditos são subscritos junto da banca e são garantidos pelo Estado até 90%.

Desemprego a subir

Entretanto, dados do Instituto de Emprego e Formação Profissional apontam que o número de desempregados em março foi superior ao do mês anterior. Portanto, havia em março mais 28.199 desempregados do que em fevereiro. O mesmo se verificou em relação ao período homólogo, com mais 9.985 desempregados. Março terminou com um total de 343.761 desempregados em Portugal. Quer isto dizer que a taxa de desemprego subiu 8,9% face a fevereiro do ano corrente e 3% em março, em relação a março de 2019.

Siza Vieira já atualizou os números, há dias, no Parlamento, explicando que há mais de 58 mil inscritos neste mês ou a 16 de abril, comparando com o mesmo dia do ano anterior.