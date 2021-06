Mais estacionamento e melhor mobilidade

Foi inaugurado no passado mês de abril o Viaduto da Fonte de Ouro, junto ao centro comercial Oeiras Parque. Com uma extensão de mais de 560 metros, permite ligação direta entre a Avenida António Bernardo Cabral Macedo e a entrada da A5 em direção a Lisboa. Facilitar o acesso à autoestrada, aliviar o tráfego naquela zona e, desta forma, melhorar a mobilidade são os principais benefícios desta nova via de circulação automóvel.

"O viaduto constitui um contributo fundamental para a mobilidade no concelho, numa perspetiva integrada, de sustentabilidade económica, ambiental e social. Trata-se de criar condições de conforto e boas acessibilidades", afirmou o presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Morais, aquando da inauguração desta infraestrutura. O autarca argumentou ainda que a fluidez do trânsito, sobretudo nas horas de ponta, permitirá registar uma substancial redução na emissão de CO2, com os ganhos ambientais daí decorrentes.

Estacionamento reforçado em Algés

Já se encontra concluída a obra de reordenamento viário promovida pelo município junto ao Palácio Ribamar, em Algés, num investimento de 495 mil euros. Os melhoramentos incluíram a execução de uma rotunda, tendo como objetivo garantir a fluidez da circulação automóvel e ordenar os múltiplos entrecruzamentos no local de veículos ligeiros, pesados e transportes públicos, o reperfilamento da Alameda Hermano Patrone e da Rua João Chagas, nas zonas de ligação à nova rotunda e a reformulação das bolsas de estacionamento existentes nas zonas envolventes.

Mais 164 lugares em Linda-a-Velha

O município de Oeiras vai ainda avançar com a obra de construção de uma zona de estacionamento junto ao Solplay, em Linda-a-Velha, um trabalho orçado em 411 mil euros. Com capacidade para 164 viaturas (sendo quatro lugares destinados a pessoas com mobilidade reduzida), o parque começou a ser construído em maio e fica concluído no prazo de 180 dias. A obra visa descongestionar a Avenida D. Pedro V e ruas adjacentes, com o objetivo de libertar espaço e passeios para os cidadãos.

Está ainda concluída a obra de execução de um estacionamento para 73 viaturas ligeiras, para apoio ao funcionamento do Centro de Saúde de Barcarena. Tem como objetivo facilitar o estacionamento de viaturas médicas, de utentes e ambulâncias junto à unidade de saúde.

Novo terminal rodoviário e mais estacionamento em Paço de Arcos

Foi ainda lançado a concurso a obra do novo terminal rodoviário e parque de estacionamento do Edifício Interface, localizado na Avenida Senhor Jesus dos Navegantes, em Paço de Arcos. Trata-se de um espaço amplo (com cerca de 5500 m2) que será dividido em dois: uma área de terminal rodoviário, muito próxima da estação de comboios, e outra de parque de estacionamento público. O parque de estacionamento terá capacidade para cerca de 100 lugares, parqueamento de bicicletas e lugares reservados ao estacionamento e carregamento de veículos elétricos (10% do total). Esta obra deverá arrancar no final deste ano e implicará um investimento 1,5 milhões de euros.