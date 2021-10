É fácil, é barato e continua a ser solidário com milhões

Nascido há 36 anos, o Totoloto, um dos mais populares Jogos Santa Casa, está cheio de novidades.

Desde o concurso nº85/2021, de 23 de outubro, que o preço da aposta foi atualizado para um euro, mas a principal inovação consiste na possibilidade de realização de sorteios especiais com Jackpots Extra.

O primeiro sorteio especial deste jogo vai realizar-se no sábado. Ao valor do primeiro prémio apurado para este concurso, com início de registo de apostas a 24 de outubro, irá acrescer o montante de cinco milhões de euros.

Alterações que permitem tornar o jogo mais atrativo e dinâmico. "Os Jogos Santa Casa procuram rever e analisar, periodicamente, as características dos seus jogos, adaptando a sua oferta às necessidades dos apostadores. Neste sentido, o Totoloto está a mudar para continuar a ser um jogo atrativo com novos benefícios para os seus apostadores e possibilitando a entrega de mais receitas para as Boas Causas. Os Jogos Santa Casa pretendem assim tornar o Totoloto mais dinâmico e atraente, através da introdução de sorteios especiais com novas ações promocionais capazes oferecer melhores prémios aos seus apostadores", afirma Ana Delgado, diretora de Marketing dos Jogos Santa Casa.

Desde novembro de 2020, recorda Ana Delgado, que o Totoloto tem uma nova campanha de comunicação com o objetivo de "aumentar os índices de recordação, preferência e participação dos apostadores, retomando a sua posição no mercado".

Ao longo dos anos, o Totoloto sofreu várias alterações. A mais significativa data de 2011, quando passou do sistema de aposta de 6 números para 5 números + 1 número da sorte.

O primeiro concurso realizou-se a 30 de março de 1985 e teve mais de 11 milhões de apostas em dois milhões de matrizes.

Do Totoloto, muitos recordam também o slogan: "É fácil, é barato e dá milhões", que ajudou a torná-lo uma referência para várias gerações de portugueses.

"Foi o primeiro jogo do tipo loto em Portugal, um dos mais antigos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e que desde início que cativou pela sua simplicidade e jackpots. Os apostadores do Totoloto sonham com a oportunidade de mudar de vida e reconhecem que o sonho é alcançável neste jogo, que só na última década já fez mais de 90 milionários no nosso país".