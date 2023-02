“Em 2050 as cidades serão o local de residência de 43,2% dos idosos”

O 5.º país europeu mais envelhecido

Segundo os dados da organização norte-americana Ageing in Place, Portugal é o quinto país europeu mais envelhecido do mundo, tendo por base um estudo comparativo de 30 países da OCDE. O impacto do envelhecimento de Portugal pode ser colocado em três níveis, como referiu Mário Rui André, diretor da Unidade de Missão Santa Casa para o programa “Lisboa, Cidade de Todas as Idades”. No primeiro patamar está a forma como interpretamos o envelhecimento. “Envelhecer tem necessariamente de ser visto como um sucesso civilizacional e, como tal, não pode estar associado ao afastamento da vida pública ou do contributo para a vida em sociedade”, frisou. Em segundo lugar, está “o nível da nossa relação com o mundo”. “Não podemos deixar que novos modelos de nacionalismos extremistas ponham em causa o intercâmbio de cultura e o respeito por todos aqueles que, de uma maneira ou de outra, desejem vir para o nosso país”.

O terceiro e último nível é o individual, referiu Mário Rui André. “Sabemos hoje que estamos num novo mundo em que podemos viver até aos 100 anos ou mais. Temos obrigação de planear melhor o nosso futuro, quer a nível do sito onde queremos viver e envelhecer, quer naquilo a que nos podemos dedicar, ou na forma como mantemos as nossas redes sociais e familiares que nos ajudem a viver com maior qualidade de vida”. Neste aspeto, realça Mário Rui André, a educação tem um papel essencial porque “o sistema educativo deverá procurar chamar-nos a atenção para esta realidade e estar presente ao longo de toda a nossa vida”.