Licenciatura: cursos com emprego garantido

As candidaturas para as três licenciaturas da Escola Superior de Saúde do Alcoitão (ESSAlcoitão) – Fisioterapia, Terapia da Fala e Terapia Ocupacional – decorrem até ao próximo dia 12 de agosto. A ESSAlcoitão é uma instituição pioneira em Portugal na formação de profissionais destas áreas, sendo desde a sua fundação uma escola de referência. "Está intimamente associada ao Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão, que é reconhecido a nível nacional e internacional como um centro de excelência de reabilitação nas diferentes áreas de trabalho, e que correspondem às áreas em que oferecemos licenciaturas e mestrados", salienta o professor doutor Jorge Torgal, diretor da ESSAlcoitão.

O responsável sublinha o sucesso de antigos alunos, que hoje em dia ocupam cargos de destaque nas suas áreas, como são os casos dos fisioterapeutas da equipa principal do Benfica e do Sporting. "Os profissionais de saúde que se formaram em Alcoitão nas três áreas são profissionais distintos e reconhecidos a nível nacional e internacional", reforça. A saúde é uma área em crescimento na Europa e em todo o mundo, na procura de profissionais qualificados, e a ESSAlcoitão dá garantias de empregabilidade total. Ou seja, uma taxa de 100% nos três cursos.

"Todos os meses temos pedidos de diferentes entidades para Terapeutas da Fala, Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais", salienta o diretor. Segundo afirma, há muita procura por terapeutas da fala, uma área menos procurada por parte dos jovens. Para celebrar os 60 anos da criação deste curso em Portugal, a ESSAlcoitão decidiu reduzir em 20% o valor da propina no ano letivo de 2022/2023, para os alunos que efetuarem a matrícula no ano nesta licenciatura. As candidaturas podem ser feitas online, através do site.

Anualmente, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa atribui 18 bolsas de estudo alunos mais carenciados, que incluem não só o pagamento das propinas, como do material necessário.







Cursos com mil horas de estágio

Uma das mais-valias da Escola Superior de Saúde do Alcoitão é a aprendizagem em contexto real. Todos os alunos da escola passam por um estágio que se desenvolve ao longo dos quatros anos de curso.

"Os nossos cursos cumprem diretivas europeias e todos os nossos alunos têm pelo menos mil horas de estágio prático. Estas mil horas permitem aos alunos trabalharem em qualquer país da União Europeia, porque este número de horas é o indicador que permite essa aceitação para ter reconhecimento profissional e poder praticar noutros países", refere o diretor Jorge Torgal.

Os estágios são orientados por fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e terapeutas da fala com reconhecida experiência profissional e, dependendo do curso, são realizados em hospitais, centros de saúde, clínicas, clubes desportivos, centros de reabilitação, estabelecimentos de ensino, centros de dia e centros de reabilitação psiquiátrica.

Depoimentos

Ana Rita Franco, terapeuta da fala

"Desafio apaixonante"

"O curso de Terapia da Fala na ESSAlcoitão foi para mim um desafio apaixonante. Descobrir que o terapeuta pode intervir de modo transversal, desde o nascimento até ao fim da vida, tem sido uma agradável descoberta".

Beatriz Peng, fisioterapeuta

"Componente prática"

"A ESSAlcoitão destaca-se pela componente prática, com estágios desde o primeiro ano, promovendo contacto com a nossa futura profissão. São quatro anos com um programa de aprendizagem, que garante sermos profissionais de excelência".

Inês Baptista, terapeuta ocupacional

"Ambiente familiar"

"A ESSAlcoitão tem um ambiente familiar, onde os professores nos ajudam diariamente e nos tornam terapeutas de excelência. Atualmente, trabalho em vários domínios: na reabilitação, desporto e promoção de qualidade de vida".