Aparelhos invisíveis: estéticos, confortáveis e removíveis

Redigido por Dr.ª Lara Madeira Rosa (OMD7013), Médica Dentista no Trofa Saúde Loures



A ortodontia é a especialidade da medicina dentária que visa o diagnóstico, a prevenção e o tratamento da posição dentária e dos maxilares de modo a melhorar a estética e a função das arcadas dentárias.



Os aparelhos invisíveis são uma alternativa aos aparelhos metálicos convencionais em grande parte dos tratamentos ortodônticos. São alinhadores transparentes, praticamente impercetíveis, têm grandes vantagens em termos estéticos e são bastante cómodos, pois não têm arcos metálicos nem brackets, que muitas vezes originam situações de urgência e dolorosas nos indivíduos.



O aparelho invisível é uma série de alinhadores fabricados especificamente para a própria pessoa, através de um molde da sua boca, que é posteriormente digitalizado. É feito um estudo ortodôntico através de exames radiográficos, moldes da boca e fotografias intra e extraorais. O caso é planeado virtualmente, em que se podem definir os movimentos dos dentes para o seu alinhamento, sendo que os alinhadores são fabricados de acordo com o plano de tratamento estipulado.



Cada alinhador deve ser utilizado 22h por dia durante duas semanas e só deve ser removido para comer, beber e higienizar, sendo substituído pelo seguinte alinhador pelo próprio utilizador. Sendo um aparelho removível exige disciplina na sua utilização, pois só utilizando com a frequência necessária se conseguirão obter os resultados planeados.



Com os aparelhos invisíveis removíveis, a alimentação e a higienização estão mais facilitadas. Não há restrições alimentares e a escovagem e a utilização do fio dentário fazem-se normalmente como se estivessem sem o aparelho. As consultas são agendadas periodicamente para avaliar a evolução do tratamento, mas ainda assim, requer um acompanhamento menos frequente do que com os aparelhos metálicos convencionais.



