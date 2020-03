É uma contração involuntária dos membros, com movimentos repetitivos dos braços e das pernas, rigidez do corpo, com perda de consciência que surge numa criança saudável, entre os 6 meses e os 5 anos de idade, no início de uma doença febril. São normalmente breves e frequentemente param sem qualquer intervenção.Cerca de 3 a 4 em cada 100 crianças entre os 6 meses e os 5 anos de idade têm convulsões acompanhadas de febre. Acontecem por uma tendência familiar, idade mais jovem da criança e subida rápida da temperatura num cérebro imaturo. O sistema nervoso central da criança pequena é mais vulnerável a uma subida rápida da temperatura, existe uma maior excitabilidade, pelo que podem mais facilmente iniciar uma ativação excessiva e sincronizada de um circuito de neurónios.Na maioria dos casos a criança perde os sentidos, revira os olhos, fica com o corpo contraído e logo a seguir os braços e as pernas começam a tremer. Depois de alguns segundos a minutos, os movimentos param, o corpo fica mole e a criança adormece e acorda bem. Durante a crise pode ficar com os lábios roxos, espumar pela boca ou urinar.Na primeira convulsão febril deve sempre dirigir-se a um Serviço de Urgência para uma avaliação cuidadosa da situação. Habitualmente fica em observação durante algumas horas. Se não for a primeira convulsão, e se a criança acordar bem, pode não ser preciso recorrer à urgência hospitalar, mas deve consultar o seu médico para averiguar e tratar a causa da febre.Na maioria dos casos não é necessário fazer exames. O aspeto mais importante é a investigação da causa da febre, particularmente se existirem sinais clínicos que possam sugerir infeções do sistema nervoso central (meningites/encefalites).Sim, cerca de 1/3 das crianças voltam a ter uma ou mais crises com febre, mas é impossível de prever quando ou em que crianças.Apesar do risco de recorrência, o uso de medicamentos antiepiléticos não está recomendado em crianças com convulsões febris. Não está também provado que a utilização de medicamentos para a febre reduza a probabilidade de desenvolver convulsões febris.Este risco não é muito maior do que o risco da população em geral. Cerca de 1 a 2% das crianças que começam com convulsões febris mais tarde têm epilepsia, ou seja, começam a ter convulsões sem febre. A evolução futura para epilepsia é mais frequente em crianças com atraso do desenvolvimento, história familiar de epilepsia ou crises febris complexas.• Não entrar em pânico;• Anotar as horas em que começou e terminou;• Não colocar nada na boca da criança (não haverá nenhum problema com a língua);• Deite a criança de lado, num local seguro onde ela não se possa magoar;• Despir a criança e reduzir a temperatura ambiente;• Baixe a temperatura com os antipiréticos normais que usa para a febre e segundo as recomendações do seu pediatra ou panos de água tépida colocados no corpo despido;• Se não for a primeira convulsão, os pais já devem ter em casa uns clisteres com um medicamento que se utiliza para parar a convulsão;• Se for o primeiro episódio deve ser avaliada de imediato num Serviço de Urgência;• No caso de ser um segundo episódio, entre em contacto com o pediatra da criança e descreva-lhe tudo o que viu.Após a crise, a criança fica sonolenta e confusa. Não a perturbe, fique a vigiá-la até que recupere totalmente.Adaptado e referências: Monteiro, J. (2017). Sociedade Portuguesa de Neuropediatria. Convulsão febril. Acedido em 14 de fevereiro 2020 em: https://neuropediatria.pt/…/…/para-os-pais/convulsoes-febris American Academy of Pediatrics. (2011). Clinical Practice Guideline – Febrile Seizures: Guideline for the Neurodiagnostic Evaluation of the Child with a Simple Febrile Seizure. Pediatrics. Vol. 127,2. Acedido em 14 de fevereiro 2020 em: https://pediatrics.aappublications.org/content/pediatrics/127/2/389.full.pdf