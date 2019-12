Febre nas crianças: devem os pais entrar em pânico?

Redigido por Dr. Eduardo Ribeiro (OM34135), Pediatra no Trofa Saúde Hospital na Amadora Redigido por Dr. Eduardo Ribeiro (OM34135), Pediatra no Trofa Saúde Hospital na Amadora

A fobia da febre: o que contribui para esse medo comum e exagerado? A falta de informação e o falso pressuposto de que a temperatura não controlada aumenta progressivamente e pode causar dano criaram a fobia da febre. A fobia da febre e a tendência a tratar com medicamentos para a febre (antipiréticos) em excesso são comuns nos pais e cuidadores!



Muitos pais acham, erradamente, que a febre pode causar problemas neurológicos permanentes ou mesmo a morte e normalmente são os pais que têm só um filho os mais preocupados – a experiência ajuda a diminuir a ansiedade. Num estudo publicado, só 1% dos pais acham que se a febre não for tratada nada acontecerá, para além do desconforto da criança!



Os restantes pais acham, erradamente, que se a febre não for tratada a criança terá convulsões (60%), danos cerebrais (9%), convulsões e danos cerebrais (19%) ou poderá morrer (11%). Poucos pais consideram a desidratação, que é uma consequência potencial e frequente, um resultado da febre.



A febre da infeção não causa dano cerebral. Só temperaturas acima dos 41°- 42°C podem causar dano cerebral e é raríssimo que a temperatura corporal suba tão alto, já que existem mecanismos reguladores. Um dos exemplos em que isso pode acontecer – hipertermia - é o do bebé/criança deixada dentro de um carro estacionado ao sol.



As convulsões febris acontecem na subida da temperatura e não a partir de um determinado valor de temperatura. O tratamento preventivo e repetido não as evita. As convulsões febris não causam problemas neurológicos a longo prazo. As consequências da febre são devidas a uma doença de base e não ao aumento da temperatura.



Alguns pais acham que a febre causa meningites e não o contrário. As meningites são consequência das infeções e as meningites mais frequentes previnem-se com as VACINAS e não com os antipiréticos. O efeito adverso mais frequente da febre, não se deve a esta mas sim a uma utilização excessiva dos antipiréticos – toxicidade.



O objetivo do tratamento da febre é dar conforto à criança e não baixar a temperatura para um determinado valor, já que a temperatura não necessita de voltar aos valores considerados normais, com o tratamento. O tratamento com antipiréticos está a ser eficaz se baixar a temperatura de 1° a 1,5° C. A resposta aos antipiréticos, redução, não redução, normalização da temperatura, não é só por si preditor da gravidade da doença de base.



Contudo a melhoria do estado geral da criança com a utilização do antipirético pode ajudar a distinguir se o mau estado geral é causado pela febre ou pela doença de base. Os pais devem focar-se nos sinais tranquilizadores ou de alerta da febre em vez de estarem só concentrados na temperatura. E não se esqueça, já que é muito importante, as doses dos antipiréticos utilizados, os intervalos e os seus efeitos podem ser diferentes, pelo que regularmente fale com o pediatra, já que o peso da criança vai aumentando.