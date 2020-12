Ginecomastia: o aumento da mama no homem

Redigido por Dr. Ângelo Sá (OM53188), Médico especialista em Cirurgia Plástica, Reconstrutiva e Estética no Trofa Saúde Amadora e Loures



A ginecomastia é o aumento do volume da mama masculina e, invariavelmente, causa grande desconforto ao homem, devido a questões do foro psicológico A ginecomastia poderá ser encontrada de forma unilateral (uma mama), bilateral (as duas mamas) ou, por vezes, de forma assimétrica. Pode surgir quer em idades precoces, como recém-nascidos e adolescência, quer na idade adulta. Trata-se de um desequilíbrio hormonal na relação estrogénio-testosterona.



• Ginecomastia em lactentes: cerca de metade dos recém-nascidos do sexo masculino tem ginecomastia transitória secundária por efeito dos estrogénios maternos que se encontram na circulação sanguínea. Normalmente resolve até ao final do primeiro mês de vida.



• Ginecomastia na puberdade: habitualmente deve-se a alterações hormonais durante a puberdade, sendo relativamente comum. Na maioria dos casos, o tecido mamário aumentado desaparece sem tratamento.



• Ginecomastia nos homens: a prevalência da ginecomastia tem um pico novamente entre os 50 e os 80 anos de idade. Pelo menos um em cada quatro homens é afetado neste período.



O desequilíbrio hormonal na relação estrogénio-testosterona pode ser desencadeado por substâncias exógenas, de que se destacam os medicamentos. Destes, os mais frequentemente associados à ginecomastia são: antiandrogénicos usados na patologia prostática e alguns anti-hipertensores, como é o exemplo mais típico a espironolactona; os esteroides anabolizantes associados à prática de desporto nos ginásios; medicamentos antirretrovirais; antidepressivos, quimioterápicos e outros com menor incidência deste efeito colateral. As drogas de abuso, de que são exemplo o álcool, marijuana, anfetaminas e heroína, também poderão ser a causa do aumento do volume mamário. Outras condições de saúde como doenças endócrinas, insuficiência renal e hepática são causas raras.



Na consulta, perante as queixas de ginecomastia, o médico terá de avaliar o doente através de exame físico adequado, bem como a realização de análises ao sangue e ecografia mamária/mamografia. Desta forma, procura excluir outras causas de aumento mamário.



Geralmente, a ginecomastia não tem uma causa grave, porém é bastante perturbador para o homem, já que está associada a fatores psicológicos, como o embaraço na vida íntima, nas atividades desportivas e sociais.



A maioria dos casos regride com o tempo sem tratamento. Ou seja, em adolescentes sem causa aparente de ginecomastia, o médico pode recomendar reavaliações periódicas de 6 em 6 meses para verificar se a condição melhora por si mesmo. A ginecomastia geralmente desaparece sem tratamento em menos de dois anos. No entanto, pode necessitar de tratamento se não melhorar, ou se causar dores significativas, sensibilidade ou constrangimento.



O tratamento da ginecomastia assenta sobretudo na correção cirúrgica, dado que a medicação não é totalmente eficaz e tem por vezes efeitos colaterais desagradáveis.



A cirurgia para remover o excesso de tecido mamário compreende duas técnicas que são complementares. A lipoaspiração está indicada na remoção da gordura da mama através de pequenas incisões na pele, normalmente impercetíveis no pós-operatório. Se o aumento da mama também for causado por hipertrofia do tecido mamário do tipo glandular, então terá de se proceder à mastectomia com excisão do tecido por uma pequena incisão na margem inferior da aréola. Esta cicatriz será “escondida” pela transição natural da aréola para a pele do tronco.



No pós-operatório terá de usar uma banda compressiva torácica por quatro semanas. Poderá deambular, tomar duche, conduzir e fazer quase tudo a partir do dia seguinte. O exercício físico só está autorizado após as 4 semanas de pós-operatório.



No pós-operatório terá de usar uma banda compressiva torácica por quatro semanas. Poderá deambular, tomar duche, conduzir e fazer quase tudo a partir do dia seguinte. O exercício físico só está autorizado após as 4 semanas de pós-operatório.