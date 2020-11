Trofa Saúde Amadora e Trofa Saúde Loures: Hospitais não-COVID onde pode tratar a sua saúde em segurança

Redigido por Dr. Jorge Pon (OM45278), Ortopedista especializado em joelho no Trofa Saúde Amadora e Loures



Numa primeira fase de desconhecimento, fomos obrigados ao confinamento para proteger todos os que nos rodeiam. E no meio desta pandemia esquecemos as outras doenças que precisavam de ser tratadas.



Doentes com patologias crónicas com necessidade de ser seguidos e tratados, mas que tinham receio de ir procurar ajuda e, infelizmente, tiveram desfechos desfavoráveis. No Trofa Saúde Amadora e no Trofa Saúde Loures, adaptámo-nos e aprendemos a lidar com esta pandemia para continuarmos a oferecer serviços de qualidade aos nossos doentes. Tudo mudou menos a nossa vontade de cuidar de si.



Infelizmente, estamos a atravessar uma segunda vaga em que os casos positivos têm vindo a aumentar, mas desta vez não podemos deixar de tratar as outras doenças. Estas duas Unidades não-COVID estão preparadas para receber os doentes que precisam de ser tratados, quer do ponto de vista médico, quer do ponto de vista cirúrgico. Estamos em constante adaptação à realidade em que vivemos.



Sendo um hospital não-COVID, não deixamos de ter todos os cuidados necessários:

• Obrigatoriedade da troca de máscara à entrada do hospital;

• Triagem com medição de temperatura;

• Vários postos para desinfeção das mãos;

• Desenvolvimento da aplicação Trofa Saúde para smartphones que permite ter acesso ao agendamento e pré-pagamento de consultas, admissão online, visualização de exames, entre outros;

• Reforço do call center para mais rapidamente e melhor podermos atender os nossos doentes;

• Reforço da limpeza dos gabinetes entre consultas;

• Todos os doentes que necessitem de internamento fazem o teste de rastreio;

• Os doentes internados, apesar de não terem acesso a visitas, têm um médico/enfermeiro dedicado que comunica o seu estado diariamente aos familiares.



Com estas e muitas outras medidas implementadas, estamos a dotar os nossos hospitais com capacidade para que cada pessoa se sinta segura e não deixe a sua saúde esperar mais um dia. É a nossa prioridade!



Esta será uma luta conjunta, de todos nós. Utilize a máscara, pratique o distanciamento social, lave as mãos com frequência. Faça a sua parte que no Grupo Trofa Saúde faremos o nosso melhor para cuidar de si. Para nós, a sua saúde não pode esperar!