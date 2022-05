Homem condenado por torturar o filho bebé é espancado com latas de atum na cadeia

Um homem, de 51 anos, a cumprir uma sentença de 10 anos d ecadeia por maus-tratos infantis numa prisão inglesa foi espancado por outros dois prisioneiros. Os homens, de 31 e 36 anos, utilizaram como armas de arremesso latas de atum enfiadas em meias, adianta o Daily Mail.

Anthony Smith, a vítima, está a cumprir a pena por ter torturado o filho, com um mês de vida, com a companheira, em 2014, provocando-lhe danos físicos graves. O bebé teve ambas as pernas amputadas abaixo dos joelhos e correu risco de vida.

Agora, o agressor condenado acabou por perder 12 dentes no ataque. Os atacantes amarraram e espancaram Smith na sua cela. Vários gritos foram ouvidos, um dos homens chegou a vociferar que o homem deveria perder as pernas, de acordo com testemunhas.

Ambos os atacantes tinham a intenção de raptar e espancar Smith para conseguirem falar com o diretor da prisão, de modo a mudaram de prisão. Às penas iniciais, de dez anos e dez anos meio, foram adicionados mais oito anos e cinco meses e nove anos e seis meses a cada recluso, respetivamente.

O prisioneiro agredido pode vir a receber uma indemnização por danos e trauma físicos e mentais.

O menino vítima de tortura, atualmente com sete anos, foi adotado por um casal em 2016. Consegue deslocar-se com próteses nas pernas. Em campanha com a mãe adotiva, conquistou ainda uma mudança na lei, a "Tony’s Law", em que agressores de crianças podem vir a cumprir prisão perpétua.