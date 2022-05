Aberto inquérito à atuação da polícia no massacre do Texas

Os funcionários do Departamento de Segurança do Texas (DPS) continuam a investigar o caso do tiroteio na escola primária, do Texas, que matou 19 crianças e duas professoras.Segundo o DPS, as autoridades abriram um inquérito para avaliar a postura adotada pelos agentes durante o massacre, pois os pormenores do tiroteio diferem dos relatos inicias apresentados pela polícia.

Após alguns dias de descrições pouco claras e contraditórias da polícia, um agente do Texas disse que, ao contrário do que havia sido relatado anteriormente, um polícia armado do distrito escolar não avistou ou trocou tiros com o agressor Salvador Ramos, de 18 anos, antes de entrar na escola localizada na cidade de Uvalde.

Muitos outros detalhes sobre o os eventos e a resposta da polícia permanecem por revelar.

Em atualização