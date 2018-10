Alegoria faz parte de longo processo de mudança em José Saramago - Carlos Reis

Por Lusa | 22:58

A conquista da personagem como alegoria acompanha um "longo processo de aprendizagem e mudança" na obra de José Saramago, disse hoje em Coimbra o professor universitário Carlos Reis.

Para o coordenador do congresso internacional "José Saramago: 20 anos com o Prémio Nobel", que decorreu na cidade do Mondego durante três dias, essa conquista saramaguiana "é apenas parte" de um processo de mudança "que tem como marco decisivo" o livro "Manual de pintura e caligrafia".

"Trata-se, como dizia o subtítulo, depois abandonado, de um 'ensaio de romance', expressão que algo sugere relativamente a vacilações e a tentativas de que se nutre aquele processo de aprendizagem", afirmou.