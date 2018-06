Ronaldo falta à festa de aniversário dos gémeos

Eva e Mateo completam o primeiro ano de vida sem o pai, que está em estágio com a Seleção.

Por Rute Lourenço | 01:30

Os gémeos Eva e Mateo, frutos de uma barriga de aluguer, completaram esta terça-feira o primeiro ano de vida longe do pai, Cristiano Ronaldo, em estágio com a Seleção.Na ausência de CR7, Georgina Rodríguez e a mãe do craque, Dolores, organizaram uma festa em Madrid para celebrar a data, com os bebés a serem fotografados junto aos irmãos, Cristianinho e Alana Martina, com coroas na cabeça.Longe, mas com o coração em Madrid, Cristiano Ronaldo não deixou passar a data em branco, partilhando uma mensagem ternurenta nas redes sociais. "Os meus bebés Eva e Mateo cumprem hoje o seu primeiro aniversário! Parabéns meus queridos filhos!", escreveu, junto a uma fotografia com os bebés e Gio numa piscina.O aniversário dos gémeos surpreendeu, uma vez que, até agora, sempre foi noticiado que Eva e Mateo tinham nascido nos EUA no dia 8 de junho.Ronaldo perde o primeiro lugar dos desportistas mais bem pagos no ranking da revista ‘Forbes’ e passa para terceiro, tendo ganho 92,8 milhões em 2017.Em segundo está Messi (95,2 milhões) que renegociou o contrato com o Barcelona. O top pertence ao pugilista Floyd Mayweather (244 milhões).