Antigo armazém de batata-doce deu lugar à casa de campo Flor d'Mar

Alojamento fica localizado no sítio da Azia, perdido no meio de terrenos agrícolas da costa vicentina, onde reina a paz e o stress fica à porta.

Por Rui Pando Gomes | 18:41

Já foi um armazém agrícola onde era guardada batata-doce e ferramentas usadas no campo. É agora um refúgio rural para quem quiser descansar ao som dos passarinhos e com vista para campos verdejantes da Costa Vicentina, em Aljezur.



A casa de campo Flor d’ Mar fica localizada no sítio da Azia, nas proximidades do Rogil, mas quem por lá passa sai, normalmente, bem-disposto e sem preocupações. Talvez por ser um local perdido no meio de terrenos agrícolas e encostado à serra de Monchique, onde reina a paz e o stress fica à porta.



Foi aqui que Paulo Águas nasceu e viveu toda a sua infância. E foi aqui que, depois de abrir o Museu da Batata-Doce, no Rogil, decidiu criar uma casa de campo com 16 quartos, que está historicamente ligada a este produto típico de Aljezur, porque era neste local que o pai de Paulo armazenava a batata-doce.



Alguns utensílios agrícolas fazem parte da decoração exterior.



Onde comer e o que fazer

O Museu da Batata-Doce é o espaço onde podem ser apreciados pratos para todos os gostos com batata-doce. Fica no Rogil.



O surf é a atividade desportiva obrigatória para quem passa pela Costa Vicentina. As praias de Odeceixe, Amoreira e Arrifana são as preferidas.



A Rota Vicentina é uma rede de percursos pedestres com um total de 450 km para caminhar, dentro do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina.