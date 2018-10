Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

I Ka Hale é o mais recente alojamento local na Ribeira da Azenha

Surf e descanso entre a praia, o campo e a serra.

Por Sérgio A. Vitorino | 20:02

Quem procura a costa vicentina busca descanso e praia. Foram esses dois trunfos que cativaram Rute Vieira e Mário Gaião.



De tal forma que resolveram deixar Lisboa e mudar-se com o filho de 4 anos para a Ribeira da Azenha, entre Vila Nova de Milfontes e Porto Covo. Entre as belezas do mar, do campo e da serra do Cercal.



E o casal decidiu partilhar o ‘seu’ Alentejo. Dessa vontade e da paixão pelo surf nasceu o I Ka Hale, a mais recente oferta de alojamento local na zona.



I Ka Hale é havaiano para "em casa". E a leveza com que se imagina o Havai vive-se de facto na casa branca e amarela que tem dois quartos de casal, um quarto twin, um individual e uma camarata com três camas, com espaços comuns a chamar à socialização.



A moradia é rodeada de campos de cultivo e pastagens. Tranquilo.



O projeto familiar abriu portas em julho. Mas tem tido casa cheia e críticas elogiosas de hóspedes que se sentiram "em casa". Rute e Mário querem oferecer mais. Para o ano já terão uma piscina na área de descanso exterior, junto à zona de churrasco e às espreguiçadeiras que chamam a sesta da tarde.



No futuro será um hostel direcionado a surfistas, caminhantes, cicloturistas e amantes da natureza.



Onde comer e o que fazer

Surf à porta de casa

O surf esteve na ideia original do I Ka Hale. À porta, a menos de 3 km, há o local ideal: a praia dos Aivados, com ondas todo o ano.



Parcerias locais

O projeto visa também divulgar o Sudoeste alentejano, existindo parcerias com negócios locais de restauração e atividades turísticas.