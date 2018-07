Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Hostel em São João do Estoril é considerado o melhor da Europa

Um alojamento ideal para férias em família com vista para o Atlântico.

Por Catarina Figueiredo | 19:55

É numa casa centenária e típica da zona nobre de S. João do Estoril que fica o melhor hostel da Europa - galardoado pelos prémios Hostel of The Year 2017, conquistando ainda o quarto lugar na tabela mundial. A escassos metros da praia, a decoração do Blue Boutique Hostel & Suites é feita principalmente a pensar nos dias felizes que se podem viver nesta região do País.



Localizado na Avenida Marginal, que liga Cascais a Lisboa, esta unidade hoteleira é ideal para acolher grupos de jovens - a quem oferece várias atividades temáticas como aulas de surf e de ioga - e ainda para um retiro em família.



O espaço dispõe de vários quartos, que vão desde os dormitórios mistos até aos quartos duplos com casa de banho, para agradar a todas as opções e a todas as carteiras.



Os hóspedes têm ainda acesso a uma zona de jardim e a um terraço, que potencia o convívio e onde por vezes acontecem jantares e churrascos (patrocinados pelo hostel), bem como a uma cozinha comum, para que todos se sintam em casa e possam confecionar os próprios pratos.



Para além de uma bela vista sobre o Oceano Atlântico, o Blue Boutique Hostel & Suites tem a vantagem de ser central e perto de locais turísticos como a capital lisboeta e a mítica vila de Sintra.



Onde comer e o que fazer

Praia do Guincho - Para afugentar o calor, nada melhor do que dar um mergulho nesta praia, excelente opção para os apreciadores de surf e de vastos areais.



Casino Estoril - É um dos melhores locais para os amantes da sorte, mas também para um belo passeio em família pelos seus imponentes jardins.



Gelados Santini - São um dos ex-líbris da região de Cascais. Uma tradição com 60 anos, os gelados têm a fama de não desiludirem os gulosos.