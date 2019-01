APAV realça progressos na violência contra mulheres, mas é preciso mais eficácia

Por Lusa | 10:52

A associação de apoio à vítima realçou hoje a parte positiva do relatório europeu que reconhece a Portugal "progressos significativos" na área da violência contra as mulheres, mas sublinhou que ainda é preciso tornar o sistema mais eficaz e coerente.

Em declarações à Lusa a propósito do primeiro relatório de avaliação realizado em Portugal após a ratificação em 2013 da Convenção de Istambul, o presidente da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) destacou a parte positiva deste documento, sublinhando que o país tem vindo a fazer "na última década grandes desenvolvimentos no que diz respeito ao combate à violência doméstica e no apoio às suas vítimas".

"As medidas [sugeridas pelos autores do relatório] têm que ver com propostas de melhoria contínua e muitas que apontam para melhoria no sistema têm sido apontadas pela APAV e por muitas outras organizações da sociedade civil", reconheceu João Lázaro.