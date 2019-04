Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Apreendidos 114 mil maços de cigarros no concelho de Castro Marim

Além das embalagens foi também apreendido um veículo ligeiro de mercadorias.

A unidade de Ação Fiscal de Faro apreendeu na quarta-feira 114 mil maços de cigarros, avaliados em 513 mil euros, na Fronteira de Monte Francisco, concelho de Castro de Marim, anunciou esta quinta-feira a Guarda Nacional Republicana (GNR).



Em comunicado, a GNR, adiantou que os 114 mil maços de cigarros apreendidos não tinham qualquer estampilha fiscal.



"No âmbito de uma fiscalização rodoviária foi intercetado e fiscalizado um pronto-socorro, que se deslocava para Espanha, o qual rebocava duas viaturas. Os militares verificaram que uma das viaturas rebocadas continha uma quantidade avultada de maços de cigarros no seu espaço de carga, sem ostentarem qualquer estampilha fiscal", é referido.



O condutor da viatura pronto-socorro, de 38 anos, foi constituído arguido, sendo indiciado pela prática do crime de Introdução Fraudulenta no Consumo.



Além dos 114 mil maços de cigarros, no total de dois milhões e 280 mil cigarros, foi também apreendido um veículo ligeiro de mercadorias.



"A mercadoria apreendida apresenta um valor presumível de 513 mil euros, o que se traduz numa fraude ao Estado superior a 400 mil euros", indica ainda a GNR.



Na operação estiveram envolvidos 12 militares do Destacamento de Ação Fiscal de Faro, do destacamento de Trânsito de Faro e do destacamento territorial de Tavira.