Mais de 40 artistas portugueses escrevem carta a Conan Osíris

Em julho do ano passado, organizações culturais palestinianas chamaram ao boicote à Eurovisão.

Mais de 40 artistas portugueses escreveram uma carta aberta a Conan Osíris. Várias personalidades pedem ao cantor para cancelar a sua participação no festival da Eurovisão que se vai realizar em Telavive, Israel.

Na carta pode ler-se que a ida de Conan a Israel "seria ignorar o cerco ilegal que o país mantém a 1,8 milhões de palestinianos em Gaza, negando-lhes os direitos mais básicos". Os artistas referem ainda que "a escassos minutos do lugar onde vais cantar vivem 2,7 milhões de palestinianos aprisionados por um muro de apartheid ilegal".

Os 40 artistas relembram o artista, que venceu o Festival da Canção de 2019, de que Netta Barzilai venceu a Eurovisão no ano passado. A artista israelita "emocionou-se, a festa fez-se com luzes, música e estrondo. Dois dias depois, o estrondo foi outro: soldados israelitas massacraram 62 palestinianos, incluindo seis crianças".

A carta termina com um apelo direto ao artista português. "Conan Osíris, conseguiste deslumbrar Portugal com a tua música e a tua honestidade. Não deixes que Israel use a tua arte para branquear os seus crimes contra o povo palestiniano e junta-te a milhares de artistas de todo o mundo que se expressaram contra a Eurovisão em Israel", escreveram.

Na lista dos 40 artistas autores da carta fazem parte os músicos José Mário Branco, Vítor Rua, António Sousa Dias e Chullage, a coreógrafa Olga Roriz, os atores Maria do Céu Guerra e João Grosso, os escritores Alexandra Lucas Coelho e Afonso Cruz, a cineasta Raquel Freire, os artistas Joana Villaverde e Thomas Walgrave, e Tiago Rodrigues, diretor artístico do Teatro D. Maria.

Já em junho de 2018, organizações culturais palestinianas chamaram ao boicote da Eurovisão 2019, sublinhando que "o regime israelita de ocupação militar, colonialismo e apartheid está descaradamente a usar a Eurovisão como parte da sua estratégia oficial Brand Israel, que tenta mostrar ‘a face mais bonita de Israel’ para branquear e desviar a atenção dos seus crimes de guerra contra os palestinianos."

Numa altura em que Israel volta a bombardear a população de Gaza, Conan Osíris já se encontra em Telavive para filmar um videoclip que será divulgado durante a emissão do festival. Nas imagens vai poder ver-se um fundo de paisagens israelitas que incluem os Montes Golã e Jerusalém Oriental sob ocupação militar.