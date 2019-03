Conan Osíris revela sofrimento por detrás do sucesso

Representante de Portugal na Eurovisão esconde um passado ligado às drogas, que marcou a trágica morte do pai.

Chegou, viu e venceu! Conan Osíris é o homem do momento, aquele de quem todos falam, e o escolhido para representar Portugal no Festival da Eurovisão que, este ano, acontece em Tel Aviv, Israel. O intérprete que está a gerar controvérsia chama-se Tiago Miranda e tem 30 anos.No bolso guarda uma série de memórias de infância felizes, outras menos devido ao bullying de que sofreu e à morte do pai. A nova estrela da companhia recordou recentemente o passado marcado por várias adversidades... "Havia muitos problemas que eu não sabia, que a minha mãe e toda a gente fazia questão de abafar, mas de uma forma muito feliz", começou por revelar em entrevista a Rita Ferro Rodrigues.