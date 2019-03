Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Conan Osíris é nome confirmado no Super Bock Super Rock

Artista junta-se a nomes como Galgo, Conjunto Corona, Glockenwise e Sallim já confirmados no festival.

12:27

O artista que vai representar Portugal na Eurovisão em Israel, Conan Osíris, vai marcar presença no Super Bock Super Rock, festival que se realiza entre 18 e 20 de julho no Meco, Sesimbra.



As comemorações do festival têm início já no próximo 6 de abril e Osíris estará presente no 'Road to SBSR', entre abril e junho, passando por Lisboa, Coimbra, Faro, Porto e Leiria.



Osíris junta-se assim a nomes como Galgo, Conjunto Corona, Glockenwise e Sallim já confirmados no festival.



Recorde-se que Conan Osíris ganhou o Festival da Canção com a preferência tanto do público como do júri.