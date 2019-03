Conan Osíris já está no top 10 dos favoritos para vencer a Eurovisão

Artista mais votado pelo júri e pelo público no Festival da Canção vai levar a música "Telemóveis" a Israel em maio. Conheça os principais adversários.

18:31

Um dia depois da vencer o Festival da Canção, onde foi o mais votado tanto pelo júri como pelo público, Conan Osíris já está no top 10 das casas de apostas. Os dados são do site Eurovision World.



Com Telemóveis, Conan Osíris é um dos favoritos a vencer a Eurovisão, que decorre em maio, em Israel. À frente de Portugal, nas casas de apostas, está a Rússia, Suécia, Itália, Islândia, Chipre, Holanda e Noruega.



Seguem-se, em nono e décimo lugares, a França e a Bélgica.



Oiça as músicas que lideram a lista:



Rússia

Sergey Lazarev - Hard to Love







Suécia

O país ainda não escolheu a música que irá levar ao Festival da Eurovisão.



Itália

Magmood - Soldi







Islândia

Hatari - Hatrið mun sigra





Chipre

Tamta - Replay







Holanda

A versão oficial da música de Duncan Laurence só será lançada a 7 de março, mas há já vídeos no YouTube.

Duncan Laurence - I Miss You







Noruega

KEiiNO - Spirit in the Sky







Conan Osíris venceu este sábado a final da 53ª edição do Festival da Canção, realizada em Portimão, no Algarve. O artista mereceu a pontuação máxima (12 pontos) do público e de todas as regiões do país (Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo, Açores, Madeira e Algarve) exceto do Algarve, que lhe deu a segunda pontuação mais alta (10 pontos).



A música "Telemóveis" sucede a "O Jardim", interpretada por Cláudia Pascoal e composta por Isaura, a representante portuguesa no Festival Eurovisão da Canção em 2018, que decorreu pela primeira vez em Portugal, em Lisboa, depois de o tema "Amar pelos dois", interpretado por Salvador Sobral e composto por Luísa Sobral, ter vencido no ano anterior, em Kiev.