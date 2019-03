Fenómeno Conan Osíris começa a ganhar asas na imprensa internacional

Jornais espanhóis destacam a "canção impossível" do "excêntrico" artista. Fama do português já chega à Áustria.

10:51

A vitória de Conan Osíris no Festival da Canção já é notícia lá fora. Em Espanha, fala-se um artista "excêntrico" que provocou um "golpe de mão" no concurso e cresce a curiosidade acerca de uma "canção possível". Os blogues especializados falam do artista português como candidato à vitória e a reputação de Tiago Miranda já chega à Áustria.

Os espanhóis são os que mais destacam a vitória de Osíris. O jornal ABC conta no seu site que aconteceu "um golpe de mão" no festival para levar o "excêntrico" Conan Osíris à 64.ª edição da Eurovisão. O site diz que Tiago Miranda "leva uns quatro anos surpreendendo o universo musical português com o seu som mestiço, que bebe da kizomba angolana, no manele romeno, do raï argelino, do ‘dancehall’ jamaicano, do pop e até do fado para desafiar as convenções, num plano malévolo".

Já o site do El Diario, descreve a música de Conan como "um estilo musical difícil de definir e um extravagante visual" e apelida o artista de um "transgressor". Considerando ‘Telemóveis’ uma "canção impossível", o site reconhece o "fenómeno" em que Conan se transformou.

O canal público RTVE diz no seu site que a gala portuguesa foi "uma das mais interessantes que se celebraram pela Europa" e descreve a canção vencedora como tendo "um som mediterrânico".



O 20 Minutos diz que Conan ganhou com "uma canção impossível" que "mistura ritmos eletrónicos com sons orientais e uma voz aos estilo do flamenco".



Nas bocas dos sites dedicados à Eurovisão

Nos sites e blogs dedicados à Eurovisão, Conan Osíris também já se faz notar. No Eurovison Austria diz-se que "choque foi a primeira palavra que Conan Osíris conseguiu dizer acerca do seu sucesso".

Noutro site dedicado ao evento, o Eurovison.tv, faz-se um pequeno perfil do artista, que revela que este é um "auto-didata", que estudou "arte e design, mas, acima de tudo, a vida e as pessoas" e conta que o artista trabalhou "na sex-shop mais antiga de Portugal".