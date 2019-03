Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Há apelos para Conan Osíris não ir à Eurovisão em Israel

Três organizações pedem ao músico para faltar ao festival em solidariedade com os artistas palestinianos.

01:30

"Ainda estou bué à toa". Esta foi a primeira reação de Conan Osíris após ter vencido, de forma esmagadora, a 53ª edição do Festival da Canção com o tema ‘Telemóveis’, no sábado à noite, no Portimão Arena.



"Foi esmagador. Tive bué pontos, uau, muito obrigado", disse o músico que, em maio, vai representar Portugal no Festival Eurovisão da Canção, em Israel.



Isto se não aceder ao apelo de três organizações - Comité de Solidariedade com a Palestina, o SOS Racismo e as Panteras Rosa - que, entretanto, lhe enviaram uma carta a pedir para não ir a Israel, em solidariedade com os artistas palestinianos.



Tiago Miranda é o verdadeiro nome de Conan Osíris.



O jovem, de 30 anos, que nasceu no Cacém e mistura vários estilos de música, tornou-se um dos assuntos mais falados dos últimos tempos.



Já tem três álbuns de originais editados: ‘Silk’ (2014), ‘Música Normal’ (2016) e ‘Adoro Bolos’ (2017).