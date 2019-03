Conan Osíris admite ser fã de Tonicha: "Chorei quando ouvi a música dela do Festival"

Vencedor do Festival da Canção de 2019 explica publicação polémica no Instagram.

O artista Conan Osíris, que vai representar Portugal na Eurovisão em Isreael, marcou presença esta quinta-feira à noite no programa '5 Para a Meia Noite', da RTP, e confessou que nunca pensou na possibilidade de ganhar o Festival da Canção.



"Achava que ia ganhar o Matay ou Calema", começou por dizer o cantor, que já trabalhou numa sex shop. "As coisas que mais vendia eram para estimular o clítoris. Vão lá! Vibra muito", brincou o artista.



Ainda sobre o Festival da Canção, Conan Osíris admitiu ser fã de Tonicha, explicando a sua publicação no Instagram que gerou polémica. "Curto bué a Tonicha especialmente pela música que ela foi cantar ao Festival. A minha vez que ouvi isso chorei. Considero uma das maiores cenas que já estiveram no Festival", fazendo referência à música 'Menina', de 1971.









E se Osíris não vencer a Eurovisão em Israel? "Vou reagir com normalidade. Se acontecer é porque havia gente muito mais fixe do que eu", esclareceu.



Na entrevista durante a 'Pressão no Ar', no programa, o cantor revelou ainda gostar muito de doces, nomeadamente de guardanapos e tortas. E o que "irrita" o cantor? Chuva, por exemplo.



"Irrita-me a chuva, ter fome e ter sono. E às vezes esquecer-me de algumas coisas. Já agora um beijinho para a minha bisavó, Bolinhas. Ela vendia bolas de berlim na Pontinha, por isso é que tem a alcunha Bolinhas", revelou.



Além disso, o representante de Portugal na Eurovisão apontou ainda Nicky Minaj como o nome com quem fazia um dueto.