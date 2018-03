Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fundadora do Clube das Virgens faz confissões escaldantes

“Sou quase virgem outra vez”, diz Margarida Menezes.

01:30

Em "abstinência sexual" há três anos, Margarida Menezes, a antiga presidente do Clube das Virgens, cumpriu o sonho de entrar na ‘Casa dos Segredos’, da TVI e, mais importante do que tudo, tem a esperança de encontrar, finalmente, o seu príncipe encantado.



O segredo que levou para o reality show da TVI é ‘Já escrevi dois livros sobre a minha vida sexual’. No entanto, afirma que os homens "fogem" dela e mostra-se desiludida com o amor. A última paixão que viveu foi há precisamente três anos. "Sou quase virgem outra vez", disse, antes de entrar na ‘Casa’, no domingo.



Quando se entregou a um homem pela primeira vez tinha 28 anos. Na altura, relatou a experiência ao Correio da Manhã. "Foi muito convencional, em casa dele, na cama", contou, assumindo que não teve prazer.



"Nunca vi o sexo como uma necessidade física, por isso não procurei o prazer. Eu gosto é de carinho, beijinhos e abraços. Nesse aspeto, gostei". Na primeira vez, Margarida diz que sentiu "dor, mas suportável".



Quanto ao contacto com o corpo masculino, foi agradavelmente surpreendida. "As minhas amigas diziam-me que o pénis é suave como a pele dos golfinhos, e tinham razão. É muito macio e suave, e não me fez impressão. Agora já me sinto uma pessoa normal". No entanto, a relação não continuou.



Depois de ter perdido a virgindade, Margarida teve de abandonar o clube que tinha criado e que chegou a ter "33 membros". "Conheci o pecado, então tive que abandonar o cargo, já não fazia sentido. E como nenhuma delas me quis substituir, o clube teve que acabar. Todas tinham vergonha de assumir que eram virgens, de dar a cara".



Mais tarde, Margarida envolveu-se com um artista de circo e escreveu um "conto erótico" para relatar a experiência: ‘Um Amor e Um Trapézio’. A relação também não acabou da melhor maneira.



Ainda assim, a concorrente da ‘Casa dos Segredos’ mantém uma postura otimisma e quer voltar a apaixonar-se.