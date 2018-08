Artista fala sobre a vida na capital portuguesa em segunda parte de entrevista à Vogue italiana.

Madonna continua apaixonada por Lisboa. Na segunda parte da entrevista que deu à Vogue Itália, que esta sexta-feira chega às bancas, a cantora adianta que a cidade é uma grande influência no seu próximo trabalho.Parte do charme da capital portuguesa para a rainha da pop prende-se com o facto de gozar de algum anonimato em Portugal.