Diogo Carmona diz que foi internado em ala psiquiátrica. Avós também não escapam às acusações.

09:39

Diogo Carmona, de 21 anos, utilizou as redes sociais para fazer graves acusações à mãe e aos avós. O ator, que ficou conhecido do grande público pela sua participação em novelas, como ‘Morangos com Açúcar’ e 'Floribella', conta que a progenitora, Patrícia Carmona, lhe "roubou centenas de milhares de euros", que alegadamente tinha no banco, fruto dos vários anos em que trabalhou em novelas, peças de teatro, moda e apresentação de programas.