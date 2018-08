Ator de Floribella acusa mãe de roubo

Diogo Carmona, jovem ator que ficou conhecido do público português devido à sua participação na série Floribella, usou as redes sociais para acusar a mãe de o ter roubado. Patrícia Carmona foi agente do filho.

"Aos 18 anos foi-me prometido pela minha mãe que iria ter acesso [a uma conta]. Aos 19, quando descobri que a minha mãe me tinha roubado CENTENAS de milhares de euros entrei numa fase depressiva e afastei-me de todos", começa por acusar o ator no Instagram."A minha mãe aproveitou o facto de eu estar um pouco em baixo para me internar numa ala de psiquiatria como doente (caso a pusesse em tribunal, ela ia alegar que eu era maluquinho e não tinha responsabilidade para gerir dinheiro). Quando confrontada pelo resto da minha família disse que ainda restava dinheiro: mentira", acrescenta.





Diogo relata ainda que a mãe o terá expulsado de casa: "Conseguiu expulsar-me de casa, fiquei em casa de amigos e familiares e não se preocupou com a minha sobrevivência, deixou-me às mãos do destino e de amigos meus que não tinham maturidade para perceber a situação", escreveu ainda. FLASH! contactou Patrícia Carmona, que reagiu pela primeira vez às incriminações do filho. "As acusações não correspondem à verdade. Obviamente não vou falar mal do meu filho. Agradeço o contacto, mas não vou fazer comentários sobre esse assunto", revelou à publicação.

