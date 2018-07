Já revelou aos colegas da série televisiva ‘Verão M’ que está à espera de um filho de David Quinta.

Por Hugo Alves e Rute Lourenço | 01:30

Foi em 2016 que Maya Booth causou polémica ao assumir que se tinha apaixonado pelo ex-marido de uma das melhores amigas, Benedita Pereira. Dois anos depois, a atriz vive momentos de grande felicidade com a chegada do primeiro filho em comum com David Quinta.