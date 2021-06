Encontrado em café homem que tinha sido dado como desaparecido em praia no Gerês

Um homem, de 60 anos, terá sido dado como desparecido na Praia fluvial do Alqueirão, em Vilar da Veiga, no Gerês, mas tudo não passou de um falso alarme.Ao que oapurou, o homem tentava atravessar aquela zona de albufeira e deixou de ser visto, mas foi encontrado num café alí perto.Para o local ainda foi acionada a equipa de socorristas da Cruz Vermelha de Rio Caldo, no entanto, devido à necessidade de mergulho foram mobilizadas outras equipas de mergulho e também os bombeiros de Braga, pensando-se que o homem estaria mesmo desaparecido.