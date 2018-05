Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bárbara Guimarães assume romance com antigo forcado

Apresentadora surge com namorado na gala da SIC.

12:48

Um ano depois de ter voltado a encontrar o amor ao lado do antigo forcado Carlos Pegado, Bárbara Guimarães decidiu assumir agora a relação publicamente.

A estrela da SIC escolheu a Gala dos Globos de Ouro para o fazer.



Sentados na primeira fila da plateia do Coliseu dos Recreios, em Lisboa, os dois mostraram-se apaixonados. Trocaram carinhos e olhares cúmplices durante a gala, estiveram grande parte da noite de mão dada e mostraram que o amor está cada vez mais firme.



Apesar de não querer falar à imprensa, a felicidade de Bárbara Guimarães foi visível.



Esta é a segunda vez que a apresentadora assiste à festa do canal sentada na plateia, depois de ter sido afastada da condução da gala, na sequência das polémicas com o ex-marido, Manuel Maria Carrilho.