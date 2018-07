Bárbara Guimarães compra casa de campo em Rio Maior

Apresentadora pretende que nova casa seja uma espécie de refúgio.

01:30

A relação entre Bárbara Guimarães e o antigo forcado Carlos Pegado está cada vez mais firme, ao ponto de a apresentadora ter feito um grande investimento imobiliário numa das zonas de eleição do namorado, a freguesia de Alcobertas, em Rio Maior.A estrela da SIC, de 45 anos, acabou de comprar uma moradia T6 no Ribatejo, de estilo rústico, e que tem todos os luxos que Bárbara não dispensa, como uma piscina, salão com lareira, uma suite, cinco quartos ou garrafeira.