Bebé nasce em casa na Maia com equipa do INEM como parteiros

Uma médica e um enfermeiro, de serviço na Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital Pedro Hispano, foram os parteiros de um bebé, esta sexta-feira, numa casa no Castêlo da Maia, no concelho da Maia.

O parto ficou a cargo da médica Sofia Monteiro e do enfermeiro José Coimbra. "E neste período de pandemia, isolamento e mais desalento, aqui fica uma imagem de esperança e vida. Vejam o sorriso da nossa equipa. Mais um bebé 'VMER Pedro Hispano'", é referido na página da equipa do INEM nas redes sociais.

"Chamados de emergência, quando chegaram ao local tiveram mesmo de ser os parteiros, pois não havia tempo de chegar até ao hospital em segurança. Após ajudarem o bebé a nascer e aconchegarem a mãe, aí sim, transportaram ambos ao Hospital de S. João, onde a mãe estava a ser seguida na sua gravidez. 'Correu tudo muito bem e de forma tranquila! A mãe ficou bem e o bebé também!', garantiu o enfermeiro que, disse, já vai no seu 'quinto ou sexto parto'. O sorriso no rosto desta equipa e a tranquilidade do bebé ao colo transmitem-nos, de facto, um sinal de esperança e de vida!", refere a Unidade Local de Saúde de Matosinhos.

"Obrigada a todos! Foram uns profissionais espectaculares e de uma humanidade extraordinária! Bem hajam!", referiu a avó do bebé. "Não posso deixar acabar o dia sem agradecer novamente a Deus por ser tão meu amigo. Pois é, hoje nasceu o meu netinho, veio fazer companhia à irmã! A felicidade é muita. Peço a Deus que guie os seus passos, faça dele um grande homem e o proteja e guarde sempre. Gratidão, meu Deus, por mais esta alegria que me deste. Parabéns ao meu filho e à minha nora, que Deus lhes dê muita saúde", escreveu.