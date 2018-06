Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Beleza de namorada de Seferovic encanta

Musa que conquistou coração do futebolista do Benfica arrasa na Rússia.

09:11

Amina é a sensual namorada de Seferovic e desde que se mudou para Lisboa ficou com a capital a seus pés, encantando nas bancadas do Estádio da Luz.



Na Rússia, para onde viajou de forma a apoiar o companheiro, não tem sido diferente e a modelo tem dado que falar devido às suas curvas sensuais.



Nas redes sociais, a jovem publica, quase diariamente, fotografias de biquíni, em que sua silhueta está em evidência e já é considerada uma das bombas do Mundial.



No entanto, há muito que Amina só tem olhos para Seferovic, por quem se mostra uma eterna apaixonada, com declarações de amor constantes.