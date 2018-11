Antigo presidente do Sporting nega haver outras mulheres, mas confirma divórcio.

Depois de oter notado a nova companhia de Bruno de Carvalho durante um jantar, o ex-presidente do Sporting esclareceu que se trata apenas de uma amiga e aproveitou a ocasião para se declarar à mãe da sua filha mais nova, Joana Ornelas."Não vale a pena inventar mais ‘amigas’! Esta é a mulher que amo", afirmou Bruno, acrescentando, no entanto, que os dois vão avançar com a separação oficial.