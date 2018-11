Ex-presidente do Sporting diverte-se com nova companhia feminina e assume que é um “homem de paixões”.

Por Rute Lourenço | 01:30

Ainda em processo de divórcio com Joana Ornelas, Bruno de Carvalho parece já ter ultrapassado definitivamente o fim da relação com a mãe da sua filha mais nova. Esta sexta-feira, o ex-presidente do Sporting partilhou uma série de fotografias de uma das últimas noites de diversão, e em uma delas aparece sentado ao lado de uma nova companhia feminina, cuja identidade ainda não foi possível apurar.