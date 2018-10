Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Novas mensagens de Bruno de Carvalho com ameaças ao plantel do Sporting

"Se não ganharem vêm todos a pé", disse o ex-presidente dos leões.

Por Tânia Laranjo | 21:37

Bruno de Carvalho, o treinador e a equipa estavam de costas voltadas há vários meses. Muito antes do ataque a Alcochete, os insultos eram frequentes.



As novas mensagens, que a CMTV agora revela, mostram a tensão nos verdes e brancos. A 27 de janeiro, dia em que o Sporting ganhou ao Setúbal, em Braga, na Final da Taça da Liga, Bruno ameaçou que a equipa ia a pé. Despedia todos se falhassem o troféu.



"Se não ganharem vêm todos a pé. Vão todos para a c* da vossa mãe", disse Bruno de Carvalho em alta voz na tribuna presidencial.



Ouviram vários presidentes e ninguém se manifestou. Bruno estava de cabeça perdida, gritava sem parar. O Sporting estava a perder ao intervalo.